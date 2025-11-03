خبرگزاری کار ایران
روابط عمومی بانک سپه، رتبه برتر «ارزیابی عملکرد هفته دولت» را کسب کرد

روابط عمومی بانک سپه، رتبه برتر «ارزیابی عملکرد هفته دولت» را کسب کرد
کد خبر : 1708775
اداره کل روابط عمومی بانک سپه در ارزیابی عملکرد گرامیداشت هفته دولت، موفق به کسب رتبه برتر در میان دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در ارزیابی انجام‌شده از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، عملکرد روابط عمومی بانک سپه در اجرای شاخص‌های ابلاغی، با کسب بالاترین امتیاز در میان روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان «اداره کل برتر» انتخاب شد.

بر اساس این گزارش، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی، ضمن تبریک این موفقیت، از حمایت‌های مدیرعامل و تلاش همکاران اداره کل روابط عمومی در اجرای اثربخش برنامه‌های هفته دولت قدردانی کرد.

