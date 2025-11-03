روابط عمومی بانک سپه، رتبه برتر «ارزیابی عملکرد هفته دولت» را کسب کرد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، در ارزیابی انجام‌شده از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، عملکرد روابط عمومی بانک سپه در اجرای شاخص‌های ابلاغی، با کسب بالاترین امتیاز در میان روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌عنوان «اداره کل برتر» انتخاب شد.