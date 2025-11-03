برندگان یازدهمین دوره قرعهکشی طرح گردونه بانک ملت مشخص شدند
با برگزاری یازدهمین دوره قرعهکشی طرح گردونه بانک ملت در مقطع منتهی به 6 آبان ماه 1404، برندگان جایزه تسهیلات قرضالحسنه 300 میلیون تومانی این طرح مشخص شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم که با حضور نمایندگان واحدهای نظارتی و برخی دیگر از واحدهای بانک برگزار شد، برندگان خوش شانس جایزه تسهیلات 300 میلیون تومانی قرض الحسنه با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه تعیین شدند.
بر اساس این گزارش، جایزه برندگان قرعهکشی طرح گردونه، امتیاز استفاده از تسهیلات قرضالحسنه، معادل 10 برابر معدل حساب ویژه طرح طی دوره معدلگیری تا سقف سه میلیارد ریال، تعیین شده است و فرد برنده میتواند از این تسهیلات استفاده یا امتیاز آن را به سایر افراد منتقل کند.
بر این اساس، امتیازگیری در طرح گردونه بانک ملت بدین شکل است که به هر 50 میلیون ریال حساب گردونه در بازه هفتم تا بیست و ششم هر ماه 50 امتیاز و در بازه بیست و هفتم تا ششم ماه بعد 100 امتیاز تعلق میگیرد.
در عین حال، میزان تسهیلات قرضالحسنه برندگان طرح گردونه معادل 10 برابر میانگین حساب گردونه در بازه بیست و هفتم تا ششم ماه بعد خواهد بود.
این گزارش حاکی است، اطلاعرسانی به برندگان از طریق پیامک انجام میشود و پس از آن، پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری در سامانه فرابانک امکانپذیر خواهد بود.