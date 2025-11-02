خبرگزاری کار ایران
چادرملو در کان‌ماین؛ پیوند تجربه، فناوری و توسعه پایدار معدنی
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکت‌های تابعه خود در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته (کان‌ماین ۲۰۲۵) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران حضور یافت.

 به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، این شرکت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و صنعتی کشور، در مهم‌ترین رویداد سالیانه حوزه معدن با رویکردی توسعه‌محور شرکت کرده است.

همچنین در این رویداد، چادرملو با همراهی برخی شرکت‌های تابعه خود شامل عصر نوین بهاباد، دشت یوز، کانسار، صندوق پژوهش و فناوری صنایع معدنی، سریر لجستیک و تاچکو (شرکت توسعه انرژی چادرملو) حضور یافته تا دستاوردها و توانمندی‌های خود در حوزه استخراج، فرآوری و حمل‌ونقل مواد معدنی را به نمایش بگذارد. 

لازم به ذکر است، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن، راهسازی و صنایع وابسته از امروز تا ۱۴ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است.

