نمایش آخرین دستاوردهای فناورانه در نمایشگاه لوازم خانگی
با وجود استقبال بیسابقه مردم و نمایش نسل جدید محصولات دانشبنیان در بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی، این صنعت با تهدیدی جدی مواجه است؛ از کاهش ۶۰ درصدی در تخصیص ارز مورد نیاز تا افت ظرفیت تولید ۴۰ درصدی که این صنعت در معرض خطر قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و پنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی ایران که هفته گذشته در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران به پایان رسید، به عنوان مهمترین رویداد صنعتی این حوزه، تصویری جامع و در عین حال چالشبرانگیز از وضعیت صنعت لوازم خانگی کشور ارائه داد.
این نمایشگاه محلی برای نمایش آخرین دستاوردهای فناورانه و ظرفیتهای تولیدی و همچنین بستری برای گفتگوهای کلیدی پیرامون موانع اقتصادی موجود فراهم کرد.
افتتاحیه رسمی این رویداد با حضور مقامات عالیرتبه دولتی و صنفی صورت گرفت که نشاندهنده اهمیت این صنعت در اولویتهای توسعه اقتصادی کشور است. از جمله مهمانان ویژه این نمایشگاه میتوان به ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، بیگزاده، مدیرعامل نمایشگاهها، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران، و همچنین فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اشاره کرد.
در سخنرانیهای افتتاحیه، تاکید اصلی مسئولان بر چند محور اساسی استوار بود، حمایت قاطع از تولید داخل با تکیه بر محصولات دانشبنیان، تسهیل فرآیندهای صادراتی از طریق دیپلماسی تجاری فعال و رفع موانع ساختاری و تجاری که مانع از رشد کامل این صنعت شدهاند.
حضور گسترده شرکتها و برندهای معتبر داخلی و خارجی
این نمایشگاه، از لحاظ مقیاس و تنوع مشارکتکنندگان، یکی از پربارترین دورههای اخیر محسوب میشود، این وسعت نشاندهنده بلوغ نسبی بازار داخلی در پاسخگویی به نیازهای مختلف مصرفکنندگان است.
فضای نمایشگاهی بالغ بر ۲۰ هزار متر مربع سالن سرپوشیده، به علاوه ۸۰۰ متر مربع فضای باز برای نمایش محصولات حجیم و تجهیزات جانبی، در اختیار شرکتها قرار داشت. این دوره میزبان ۲۴۰ شرکت داخلی بود که طیف وسیعی از تولیدکنندگان قطعات، مونتاژکاران و برندهای تکمیلشده را در بر میگرفت. همچنین بیش از ۲۵ شرکت خارجی از چین، ترکیه، ژاپن و کره حضور یافتند که نشاندهنده جذابیت بازار ایران برای تأمینکنندگان بینالمللی مواد اولیه و تکنولوژیهای جدید بود.
نکته قابل توجه، حضور پررنگ و مؤثر برندهای معتبر داخلی بود که سرمایهگذاریهای قابل توجهی در تحقیق و توسعه انجام دادهاند. برندهایی نظیر کلور، بلانتون، ایستکول و آزمایش و... محصولات نسل جدید خود را به نمایش گذاشتند که مجهز به فناوریهای بهینهسازی مصرف انرژی بودند.
یکی از برجستهترین ویژگیهای این دوره، استقبال بیسابقه مردم از نمایشگاه بود. با وجود فشارهای اقتصادی، آمار بازدیدکنندگان عمومی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت که دو دلیل عمده داشت؛ نیاز بازار به بهروزرسانی لوازم خانگی فرسوده و علاقهمندی به بررسی مستقیم کیفیت محصولات داخلی قبل از خرید.
تعامل مستقیم بازدیدکنندگان با تولیدکنندگان و مهندسان فنی شرکتها، فرصتی استثنایی فراهم ساخت. این تعاملات امکان دریافت بازخورد مستقیم بازار، ارزیابی نیازهای پنهان و تسریع فرآیند نوآوری را برای تولیدکنندگان فراهم کرد. فعالان صنعت این حضور گسترده را نشانهای قوی از پویایی ذاتی بازار داخلی و اعتماد نسبی مصرفکنندگان به توان تولید ملی دانستند، هرچند این اعتماد مشروط به حفظ کیفیت در بلندمدت است.
گلوگاه تولید و تهدید ظرفیتها
با وجود نمایش توانمندیها و ظرفیتهای بالای تولید، مهمترین دغدغه تولیدکنندگان محدودیت شدید در تخصیص ارز بود. رئیس هیئت مدیره صنایع لوازم خانگی ایران هشدار داد که کاهش ۶۰ درصدی در تخصیص ارز مورد نیاز طی شش ماهه نخست سال جاری، یک زنگ خطر جدی برای صنعت محسوب میشود. ادامه این روند میتواند منجر به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت تولید و متعاقباً تعدیل نیرو شود.
این مسئله به دلیل وابستگی ساختاری صنعت به واردات قطعات و مواد اولیه حیاتی ایجاد شده است. حتی برندهایی که ادعای خودکفایی بالایی دارند، نیازمند واردات برخی مواد اولیه پلیمری، الکترونیکی و فلزات آلیاژی خاص هستند.
غیبت برخی شرکتهای بزرگ و پیشرو در این دوره نیز سوالاتی جدی در خصوص وضعیت اقتصادی و انگیزههای تجاری آنها ایجاد کرد. برخی تحلیلگران این غیبت را ناشی از عدم اطمینان به دریافت سهمیه ارزی مورد نیاز یا تمرکز بر حل مشکلات تولید داخلی دانستند.
چشمانداز آینده؛ نوآوری در صادرات
نمایشگاه لوازم خانگی ۱۴۰۴ ثابت کرد که صنعت خانگی ایران دارای عزمی راسخ و غیرقابل انکار برای نوآوری و حفظ جایگاه خود در منطقه است. فرصتهای ایجاد شده در این نمایشگاه شامل؛ تقویت نقاط ضعف از طریق بازخوردهای مردمی و توسعه بازارهای بینالمللی از طریق تعامل سازنده با هیئتهای تجاری خارجی بود.
فعالان صنعت معتقدند؛ تحقق پتانسیل واقعی، نه صرفاً در نمایش توانمندیها، بلکه در گرو اصلاح سیاستهای ارزی و حمایت قاطع، پایدار و پیشبینیپذیر دولت است. دسترسی به موقع به ارز برای تأمین مواد اولیه، کلید اصلی حفظ رونق تولید و دستیابی به جهش صادراتی در سالهای آتی خواهد بود.
با وجود دغدغههای جدی پیرامون تأمین مواد اولیه، این رویداد توانست امید به آیندهای روشن و سرشار از توسعه فناورانه را در دل فعالان این صنعت زنده نگه دارد و مجدداً جایگاه خود را به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور به اثبات برساند. موفقیتهای آینده این صنعت مستقیماً با مدیریت صحیح چالشهای کلان اقتصادی، به ویژه در حوزه ارز، گره خورده است.