از سوی بانک رفاه کارگران
طرح "دوشنبههای بازدید از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی" آغاز شد
با ابتکار دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اجرای طرح "دوشنبههای بازدید از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی" از سوی این بانک آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این طرح مدیران و روسای شعب استانهای این بانک، روزهای دوشنبه هر هفته از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی استان متبوع خود بازدید و در گفتوگو با مسئولان و مدیران این شهرکها و واحدها مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای لازم را در راستای رفع چالشهای مطرح شده ارائه میدهند.
این طرح با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی و با رویکرد بهرهبرداری از ابزارهای نوین تامین مالی، در دست اقدام قرار گرفته و از این طریق خاص هر بنگاه اقتصادی، محصول اختصاصی طراحی و ارائه میشود.