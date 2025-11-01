خبرگزاری کار ایران
از سوی بانک رفاه کارگران

طرح "دوشنبه‌های بازدید از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی" آغاز شد

با ابتکار دکتر اسماعیل للـه‌گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اجرای طرح "دوشنبه‌های بازدید از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی" از سوی این بانک آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این طرح مدیران و روسای شعب استان‌های این بانک، روزهای دوشنبه هر هفته از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی استان متبوع خود بازدید و در گفت‌وگو با مسئولان و مدیران این شهرک‌ها و واحدها مسائل و مشکلات آنان را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای لازم را در راستای رفع چالش‌های مطرح شده ارائه می‌دهند. 

این طرح با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی و با رویکرد بهره‌برداری از ابزارهای نوین تامین مالی، در دست اقدام قرار گرفته و از این طریق خاص هر بنگاه اقتصادی، محصول اختصاصی طراحی و ارائه می‌شود.  

