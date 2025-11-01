خبرگزاری کار ایران
عضو هیات رییسه مجلس:

بانک ملی در موضوع ادغام بانک آینده به خوبی عمل کرد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به اعتقاد بنده تا اینجای کار، بانک ملی ایران در موضوع ادغام بانک سابق آینده به خوبی عمل کرده و به شکل قاطع و سریع تکلیف را معلوم و مسئولیت را پذیرفته که باید از این رویکرد حمایت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،  عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با حمایت از تصمیم ادغام بانک سابق آینده در بانک ملی تصریح کرد: ۴، ۵ بانک ناتراز دیگر هم مطرح هستند و انتظار داریم دولت در ارتباط با بانک‌های ناتراز و هر نوع فعالیت مالی که به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و باعث افزایش نقدینگی و تورم و ... می‌شوند، در جهت اصلاح آنها به زودی وارد عمل شود.

