بانک ملی در موضوع ادغام بانک آینده به خوبی عمل کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با حمایت از تصمیم ادغام بانک سابق آینده در بانک ملی تصریح کرد: ۴، ۵ بانک ناتراز دیگر هم مطرح هستند و انتظار داریم دولت در ارتباط با بانک‌های ناتراز و هر نوع فعالیت مالی که به اقتصاد کشور آسیب می‌زنند و باعث افزایش نقدینگی و تورم و ... می‌شوند، در جهت اصلاح آنها به زودی وارد عمل شود.