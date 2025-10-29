پشتیبانی بانک رفاه کارگران از واحدهای تولیدی استان هرمزگان از طریق ابزارهای نوین تامین مالی

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان اینکه این بانک مزین به نام "کارگران" است تصریح کرد: حمایت از این قشر شریف به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور و تلاش در راستای رفع مسائل و چالش‌های آنان سرلوحه اقدامات بانک است. در کنار ارائه خدمات مطلوب و متمایز به کارگران و بازنشستگان، بانک رفاه به عنوان یک بانک تجاری در همه حوزه های اقتصادی فعالیت می کند و با بنگاه های اقتصادی در بخش های گوناگون همکاری متقابل دارد.

وی افزود: در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم از طریق طراحی و بهره‌برداری از ابزارهای نوین تامین مالی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص، گام‌های اثربخشی در مسیر رونق تولید و اشتغالزایی در کشور برداریم.

دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران در حمایت از واحدهای تولیدی، در شبکه بانکی پیشرو است تصریح کرد: این بانک با در اختیار داشتن بسته‌ای جامع از خدمات تسهیلاتی، اعتباری، ارزی، سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات، بیمه‌ای و… از ظرفیت‌های فراوانی به منظور توسعه همکاری‌های متقابل با بنگاه‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی برخوردار است.

وی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران در حال حاضر در زمینه حمایت از هلدینگ‌های فولادی، سیمانی و پتروشیمی و دیگر شرکت‌های بزرگ نقش‌آفرینی می‌کند و با ابزارهای مختلفی که دارد به تأمین مالی آنها کمک می‌کند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران خاطرنشان کرد: بدون شک اگر این مجموعه‌ها تقویت شوند شرکت‌های پایین‌دست آنها نیز تقویت می‌شوند و می‌توانند در راستای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی کشور، ارزآوری و شرایط اقتصادی بهتر برای کشور نقش داشته باشند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران اوراق گواهی سپرده خاص را از جمله ابزارهای نوین تامین مالی این بانک برشمرد و گفت: تاکنون تامین مالی واحدهای تولیدی بسیاری از طریق این ابزار انجام شده است. این ابزار در برخی از استان‌ها به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است و توانسته منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی را فراهم کند. امیدواریم استان هرمزگان نیز بتواند در راستای رونق تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، از این ابزار بیش از پیش بهره‌برداری کند.

وی افزود: یکی از بزرگ ترین تامین مالی های شبکه بانکی کشور به میزان 31 همت از طریق این اوراق برای پالایشگاه نفت بندرعباس انجام شد.

دکتر للـه گانی به ابزار فکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای نوین تامین مالی بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: اواخر هفته گذشته و همزمان با نوزدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین قراردادهای "واگذاری مطالبات" با عاملیت بانک رفاه کارگران و بانک ملت در سامانه فکتورینگ این وزارتخانه ثبت و رونمایی شد تا این بانک در این حوزه نیز پیشرو باشند.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران از پیاده‌سازی ابزار "برات الکترونیک زنجیره تولید" از سوی این بانک با هدف تسهیل و تسریع در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خبر داد و گفت: این محصول یک ابزار کارآمد تامین مالی زنجیره تامین برای بنگاه‌های مولد اقتصادی است که با استفاده از آن می‌توان سرمایه در گردش این بنگاه‌ها را بدون آثار تورمی تامین کرد. این ابزار سبب رفع موانع پولی، هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار و رونق تولید می‌شود.

وی از امکان تامین منابع ارزی واحدهای اقتصادی استان از سوی بانک رفاه کارگران خبر داد و گفت: این بانک حدود 800 میلیون دلار عاملیت منابع ارزی دارد و از این طریق امکان پرداخت منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی مربوطه وجود دارد.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران با اشاره به عملیاتی شدن SCF (زنجیره تولید) در این بانک گفت: بنگاه های که دارای زنجیره تولید هستند می توانند از این ابزار در راستای تامین مالی استفاده کنند. از طریق این ابزار امکان صدور یا انتقال برات الکترونیک به صورت غیرحضوری و بدون حضور در شعبه فراهم شده است. این برات از سوی بانک تضمین می شود.

دکتر للـه گانی در پایان تصریح کرد: استان هرمزگان یکی از استان های پرپتانسیل کشور به ویژه در حوزه اقتصاد دریامحور محسوب می شود. همجواری با خلیج فارس و آب های آزاد، گردشگری و کشاورزی دریایی، حمل و نقل، پهناوری سرزمینی، صنایع تبدیلی و.... ازجمله ظرفیت های متمایز و مهم این استان به شمار می روند. آمادگی داریم از طریق ابزارها و محصولات مذکور، تامین مالی واحدهای تولیدی استان هرمزگان را تسریع بخشیم.

در ادامه این نشست، مدیران ارشد و فعالان اقتصادی استان به بیان نظرات خود پیرامون مباحث مطرح شده پرداخته و خواسته های خود از بانک را مطرح کردند.