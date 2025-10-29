خبرگزاری کار ایران
فهرست برندگان قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک رفاه کارگران اعلام شد
اسامی برندگان حدود 216 هزار حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی و ریالی بانک رفاه کارگران در سی‌ونهمین دوره قرعه‌کشی این حساب‌ها، اعلام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، به دنبال برگزاری این قرعه‌کشی و تایید این مهم از سوی هیات نظارت بر قرعه‌کشی شامل نمایندگان دادستان کل کشور و بانک مرکزی ج.ا.ا، اسامی صاحبان حساب‌های برگزیده اعلام ‌شد.  

بر اساس این گزارش، جوایز ارزنده قرعه‌کشی این دوره به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد تاسیس این بانک، شامل ۱۰۶۵ فقره جایزه ویژه نقدی هر یک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌هزینه خرید خودرو ساخت داخل هر یک به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش ۱ میلیارد ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌ هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال و حدود 212.000 جایزه نقدی 14 میلیون ریالی است.  

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند از طریق لینک زیر از نتایج این قرعه‌کشی مطلع شوند.

اسامی برندگان سی‌و‌نهمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک رفاه کارگران

