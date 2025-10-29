همایش سالانه خدمات پس از فروش ایرومکس برگزار شد

در این همایش، از جمعی از نصابان برتر که طی یک سال گذشته با عملکردی درخشان موفق به جلب بالاترین میزان رضایت مشتریان شده بودند، تقدیر و تشکر به عمل آمد. انتخاب این افراد بر اساس شاخص‌هایی چون کیفیت بالای نصب و خدمات پس از فروش، تعداد نصب‌های موفق، و رضایت مشتریان در نظرسنجی‌های دقیقِ ایرومکس انجام شد.

شرکت ایرومکس در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند نصابان و نمایندگی‌های فعال خود، جوایز ویژه‌ای را به برترین‌ها اهدا کرد. این جوایز هم به نمایندگی‌های برتر و هم به تکنسین‌های برگزیده تعلق گرفت تا انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر حرفه‌ای آن‌ها ایجاد شود.

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد روحیه رقابت سالم و انگیزه در میان نمایندگی‌ها و تکنسین‌ها و در نهایت دستیابی به هدف اصلی ایرومکس یعنی افزایش کیفیت خدمات و جلب رضایت حداکثری مشتریان است. این رویکرد در راستای سیاست‌های کلان شرکت برای توسعه شبکه خدمات پس از فروش و ارتقای سطح استانداردهای نصب و نگهداری محصولات ایرومکس دنبال می‌شود.

در این میان، ارتقای کیفیت نصب کولرهای سلولزی و کولرهای پلیمری نسل جدید ایرومکس به‌عنوان بخش مهمی از خدمات پس از فروش مورد توجه قرار گرفته است. تسریع در زمان نصب، دقت بالا در فرآیند اجرا، برخورد مناسب و حرفه‌ای با مشتریان و رعایت استانداردهای فنی در ارائه خدمات از جمله محورهایی بود که در این همایش بر آن تأکید شد.

از دیگر اهداف برگزاری این رویداد، نظارت بر عملکرد نمایندگی‌ها و تکنسین‌ها از طریق نظام دقیق نظرسنجی و ارزیابی عملکرد است؛ سیستمی که به ایرومکس کمک می‌کند تا با شناسایی نیروهای متعهد و کارآمد، کیفیت خدمات خود را در سراسر کشور بهبود بخشد.

شرکت ایرومکس اعلام کرده است که این همایش به‌صورت سالانه برگزار خواهد شد تا ضمن حفظ ارتباط نزدیک با شبکه نصب و خدمات، مسیر رشد و انگیزه‌سازی در میان نمایندگی‌ها ادامه یابد. تعداد جوایز امسال 20 جایزه بود که به افراد و نمایندگی‌های برتر اعطا شد.

برگزاری این همایش در سال جاری نشان‌دهنده رویکرد آینده‌نگرانه ایرومکس در توسعه خدمات پس از فروش و حمایت از نیروهای متخصص خود است. یکی از نتایج ملموس این رویداد، افزایش سالانه تعداد نصابان، گسترش نمایندگی‌های فعال و حضور پررنگ‌تر ایرومکس در بازار تهویه مطبوع کشور است؛ مسیری که در نهایت به ارتقای سطح کیفی خدمات نصب و رضایت بیشتر مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد.

ایرومکس با تکیه بر تجربه، دانش فنی و تمرکز بر کیفیت، همچنان در مسیر بهبود خدمات پس از فروش و توسعه محصولات خود از جمله کولرهای سلولزی و پلیمری نسل جدید گام برمی‌دارد تا تجربه‌ای مطمئن و متفاوت برای مشتریان خود رقم بزند.

