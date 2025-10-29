طرح تسهیلاتی "جهش مهر سلامت" بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد
در راستای تداوم روند ارائه خدمات مطلوب و متمایز در شبکه بانکی و با هدف حمایت از حوزه سلامت کشور، طرح تسهیلاتی "جهش مهر سلامت" بانک رفاه کارگران بازنگری و تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، جامعه پزشکی و پیراپزشکی کشور، اعضای هیأت علمی کشور که فاقد پروانه مطب بوده و در مراکز درمانی شاغل هستند، پرستاران شاغل در مراکز درمانی (دارای شماره نظام پرستاری از سازمان نظام پرستاری)، کارکنان شاغل تمام وقت در مراکز درمانی، کارکنان شاغل تمام وقت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر متخصص و عمومی داروسازی (داروخانهها)، مشمولان این طرح را تشکیل میدهند.
بر اساس این گزارش، تسهیلات تخصیصی این طرح (تجاری و خرد) در قالب عقود مرابحه و اجاره به شرط تملیک، اعطا میشود.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان (فراد) این بانک با شماره 8525 -021 تماس حاصل کنند.