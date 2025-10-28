به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان؛ این رویداد سه‌روزه با شعار «نقش انقلاب صنعتی چهارم و پنجم و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز» برگزار می‌شود و میزبان نشست‌های تخصصی، ارائه‌های علمی، نمایشگاه جانبی و معرفی آخرین دستاوردهای فناورانه صنعت فولاد خواهد بود.

بیست‌وهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران محورهای اصلی خود را شامل: انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، دیجیتالی‌سازی فرآیندها، فناوری‌های هوشمند در صنعت فولاد، اقتصاد چرخشی و پایداری زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری انرژی تعریف کرده است و نمادی از هم‌افزایی صنعت و دانشگاه در ترسیم چشم‌انداز آینده صنعت فولاد کشور به‌شمار می‌رود.

غرفه فولاد خوزستان در نمایشگاه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ پذیرای بازدید مدیران، کارشناسان و پژوهشگران است و علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای فناورانه، پاسخگوی پرسش‌ها و پیشنهادهای تخصصی بازدیدکنندگان خواهد بود.

انتهای پیام/