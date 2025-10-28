بیستوهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران در کیش آغاز شد
بیستوهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران صبح امروز ششم آبانماه ۱۴۰۴ در مرکز همایشهای بینالمللی خلیجفارس جزیره کیش با حضور مدیران ارشد صنعت فولاد، پژوهشگران، فعالان اقتصادی و نمایندگان شرکتهای بزرگ فولادی کشور آغاز بهکار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان؛ این رویداد سهروزه با شعار «نقش انقلاب صنعتی چهارم و پنجم و هوش مصنوعی در تولید فولاد سبز» برگزار میشود و میزبان نشستهای تخصصی، ارائههای علمی، نمایشگاه جانبی و معرفی آخرین دستاوردهای فناورانه صنعت فولاد خواهد بود.
بیستوهفتمین سمپوزیوم فولاد ایران محورهای اصلی خود را شامل: انقلاب صنعتی چهارم و پنجم، دیجیتالیسازی فرآیندها، فناوریهای هوشمند در صنعت فولاد، اقتصاد چرخشی و پایداری زیستمحیطی و افزایش بهرهوری انرژی تعریف کرده است و نمادی از همافزایی صنعت و دانشگاه در ترسیم چشمانداز آینده صنعت فولاد کشور بهشمار میرود.
غرفه فولاد خوزستان در نمایشگاه سمپوزیوم فولاد ۱۴۰۴ پذیرای بازدید مدیران، کارشناسان و پژوهشگران است و علاوه بر ارائه آخرین دستاوردهای فناورانه، پاسخگوی پرسشها و پیشنهادهای تخصصی بازدیدکنندگان خواهد بود.