تمامی حساب ها، سپرده ها و فعالیت های بانک آینده سابق تحت نظارت دقیق به بانک ملی ایران‌ منتقل شد
معاون امور شعب بانک ملی ایران گفت: تمامی حساب‌ها، سپرده‌ها و فعالیت‌های بانک سابق آینده با موفقیت کامل و تحت نظارت دقیق به بانک ملی ایران منتقل شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حمید مومنی با بیان اینکه این انتقال با هدف حفظ حقوق مشتریان و تضمین امنیت دارایی‌های آنها انجام شده است، افزود: بانک ملی ایران اطمینان می‌دهد که تمامی سپرده‌ها در سلامت کامل محفوظ بوده و سود آن‌ها مطابق قراردادهای قبلی و با نرخ توافق‌شده تا پایان دوره مقرر پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: مشتریانی که در طرح‌های تسهیلاتی بانک آینده سابق مشارکت داشته‌اند، از این پس می‌توانند با مراجعه به تمامی شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور، نسبت به دریافت تسهیلات خود اقدام کنند.

عضو هیات عامل بانک ملی ایران، تصریح کرد: این انتقال هیچ‌گونه خللی در برنامه‌ها و طرح‌های جاری بانک ایجاد نخواهد کرد.

 مشتریانی که پیش‌تر از بانک آینده سابق تسهیلات دریافت کرده‌اند، همچنان می‌توانند اقساط خود را طبق روال گذشته در شعب بانک ملی ایران یا شعب تحت مدیریت جدید بانک سابق آینده پرداخت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بانک ملی ایران، با پشتوانه نزدیک به یک قرن اعتماد و خدمت‌رسانی به ملت شریف ایران، خود را متعهد می‌داند که از دارایی‌ها و منافع مشتریان با بالاترین استانداردهای حرفه‌ای محافظت کند.

مومنی تاکید کرد که اعتماد مردم ایران در اولویت بانک ملی ایران قرار دارد و تمام تلاش ما بر آن است که این فرآیند انتقال بدون هیچ‌گونه اختلال در خدمات‌رسانی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: همکاران ما در تمامی شعب بانک ملی ایران آماده پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه خدمات به مشتریان گرامی هستند.

