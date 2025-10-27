خبرگزاری کار ایران
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی در دیدار با قهرمانان فوتسال فولاد خوزستان تاکید کرد؛

با همدلی و تلاش جمعی، افتخارات بیشتری در راه است

به‌مناسبت قهرمانی تیم فوتسال شرکت فولاد خوزستان در شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال ایمیدرو و شرکت‌های تابعه، آیین قدردانی از اعضای تیم فوتسال شرکت، روز یکشنبه ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی و جمعی از مدیران شرکت در سالن کنفرانس سه‌طبقه مرکزی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط‌عمومی فولاد خوزستان، در این آیین رحیم امیدبخش مدیر امور اداری، کاوه طالبی مدیر خدمات و امور اجتماعی، محمود اکابر مشاور اجرایی مدیرعامل و امیرسعید نوری رئیس تربیت‌بدنی و تفریحات سالم نیز حضور داشتند.

مرتضی خاکبازان‌فرد در این دیدار ضمن تبریک قهرمانی تیم فوتسال فولاد خوزستان، هم‌زمانی این موفقیت با هفته تربیت‌بدنی و رکوردهای جدید تولید را نشانه‌ای از همدلی و تلاش جمعی خانواده بزرگ فولاد خوزستان دانست. 

وی تاکید کرد: از مدیریت ارشد تا کارکنان سایت، همه با امکانات حداقلی و روحیه‌ای سرشار از رفاقت و همکاری، بهترین نتایج را رقم زدند.

وی افزود: نتایج به‌دست‌آمده، حاصل همت، پشتکار و همدلی همکاران در تمامی سطوح سازمان است. امروز فولاد خوزستان با اتحاد و هم‌افزایی توانسته رکوردهای تولید را بشکند و در عرصه ورزش نیز افتخارآفرینی کند. دست در دست هم می‌نهیم تا افتخارات تازه‌تری برای مجموعه رقم بخورد.

گفتنی است، در پایان این دیدار مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، ضمن اهدای هدایایی به بازیکنان و اعضای تیم فوتسال شرکت فولاد خوزستان، برای همگان آرزوی موفقیت‌های بیشتر نمود.

 

