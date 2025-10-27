با همدلی و تلاش جمعی، افتخارات بیشتری در راه است

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط‌عمومی فولاد خوزستان، در این آیین رحیم امیدبخش مدیر امور اداری، کاوه طالبی مدیر خدمات و امور اجتماعی، محمود اکابر مشاور اجرایی مدیرعامل و امیرسعید نوری رئیس تربیت‌بدنی و تفریحات سالم نیز حضور داشتند.

مرتضی خاکبازان‌فرد در این دیدار ضمن تبریک قهرمانی تیم فوتسال فولاد خوزستان، هم‌زمانی این موفقیت با هفته تربیت‌بدنی و رکوردهای جدید تولید را نشانه‌ای از همدلی و تلاش جمعی خانواده بزرگ فولاد خوزستان دانست.

وی تاکید کرد: از مدیریت ارشد تا کارکنان سایت، همه با امکانات حداقلی و روحیه‌ای سرشار از رفاقت و همکاری، بهترین نتایج را رقم زدند.

وی افزود: نتایج به‌دست‌آمده، حاصل همت، پشتکار و همدلی همکاران در تمامی سطوح سازمان است. امروز فولاد خوزستان با اتحاد و هم‌افزایی توانسته رکوردهای تولید را بشکند و در عرصه ورزش نیز افتخارآفرینی کند. دست در دست هم می‌نهیم تا افتخارات تازه‌تری برای مجموعه رقم بخورد.

گفتنی است، در پایان این دیدار مرتضی خاکبازان‌فرد معاون منابع انسانی و امور اجتماعی، ضمن اهدای هدایایی به بازیکنان و اعضای تیم فوتسال شرکت فولاد خوزستان، برای همگان آرزوی موفقیت‌های بیشتر نمود.

