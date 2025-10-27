برق آمد، فولاد خوزستان رکوردشکنی کرد
با عبور از تابستان و فروکشکردن محدودیت مصرف برق صنایع، بار دیگر فولاد خوزستان نشان داد که در نخستین فرصت، آمادهی بازگشت به مدار رکوردشکنی است.
رکورد ۳۶۰ هزار و ۷۹۸ تُن شمش فولادی در مهرماه ۱۴۰۴، سندی است بر آنکه کاهش تولید در ماههای گذشته نه از ضعف درونی، بلکه از فشار بیرونی ناترازی انرژی ناشی میشد. این شرکت با حفظ آمادگی فنی و انسانی، بهمحض رفع محدودیتها، موتور تولید را دوباره روشن کرد و نشان داد چگونه میتوان از دل وقفه ها و محدودیت ها، شتاب ساخت.
واقعیت آن است که فولاد خوزستان در سالهای اخیر با نوعی «مدیریت بیدار» از دام رخوت پس از محدودیتها گریخته است. متاسفانه بهار و تابستان امسال، صنایع و به ویژه صنعت فولاد آسیب ها و لطمات سنگینی از قطعی مکرر برق متحمل شدند.
رکوردشکنی فولاد خوزستان نشان داد محدودیت انرژی، عامل اصلی و مهم خسارت های اقتصادی ناشی از توقف روند تولید است و این ناترازی و محدودیت ها، صنایع و شرکت های فولادی را در معرض بحران های جدی قرار داده است. در بسیاری از صنایع، دورههای خاموشی برق به معنای فرسودگی روحیه و افت ریتم تولید است؛ اما در فولاد خوزستان، با وجود خسارت های سنگین ارزی و ریالی بدلیل حجم بالای تولید از دست رفته، همین مقاطع به فرصتی برای تعمیرات پیشگیرانه، بازآرایی خطوط و آموزش نیروی انسانی بدل شد. چنین سازوکاری موجب شد که شرکت، در اولین ماه پس از پیک مصرف، نهتنها به سطح پیشین بازگردد، بلکه رکوردهای تازه نیز بر جای بگذارد.
در ادبیات مدیریت صنعتی، این رفتار را میتوان نمونهای از انعطافپذیری راهبردی دانست؛ یعنی توانایی یک سازمان برای تبدیل شوک بیرونی به محرک درونی تحول. در شرایطی که تحریمها، محدودیت انرژی و نوسان بازار، بسیاری از بنگاهها را به حاشیه رانده است، فولاد خوزستان با ترکیب سه عامل: برنامهریزی دقیق، انضباط تولیدی و فرهنگ و همت سازمانی، توانسته مسیر رشد را پیوسته نگه دارد.
اما در کنار همهی این موفقیتها، مطالبهای جدی از سوی فولادمردان خوزستانی مطرح است؛ مطالبهای که پشت آن تجربهی پرهزینهی ششماه نخست سال قرار دارد. همچنان که اشاره شد محدودیتهای مکرر برق در فصل گرم، خسارات قابلتوجهی به صنعت فولاد کشور و بهویژه فولاد خوزستان وارد کرد. واقعیت آن است که تکرار این وضعیت در فصل سرما با محدودیت گاز، میتواند همان ضربه را دوباره تکرار کند و نفس فولاد خوزستان و زنجیره وابسته به آن را از نفس بیندازد.
اکنون که فولاد خوزستان با اتکا به همت کارکنان و تدبیر مدیریتی به مدار رکوردشکنی بازگشته، انتظار میرود سیاستگذاران و متولیان امر اجازه ندهند که این روند بار دیگر قربانی ناهماهنگیهای ساختاری و محدودیت های برق و گاز شود. اقتصاد کشور و استان خوزستان بیش از هر زمان دیگری به پایداری این جریان تولید نیاز دارد؛ جریانی که اگر حفظ شود، نهفقط برای فولاد خوزستان، که برای کل اقتصاد ایران سودآور خواهد بود.