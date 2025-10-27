«با نیکران به سوی آینده»؛ رونمایی از ۵ محصول جدید نیکران موتور
در این مراسم که با حضور مدیران ارشد هلدینگ، خبرگان صنعت، اینفلوئنسرها، و هنرمندان سرشناس همچون جناب آقای حجت اشرف زاده، خواننده و جناب آقای مجید مظفری، بازیگر، در فروشگاه اندرزگو برگزار شد، از ۵ مدل موتورسیکلت جدید شامل ۴ اسکوتر و ۱ اندرو، رونمایی شد.
خانم بهار پهلوان، مدیر تبلیغات نیکران موتور، در بیانیهای، محصولات جدید را صرفاً «چند قطعه فلز و فناوری» ندانست، بلکه آنها را نماد چشمانداز نیکران موتور برای آیندهای مدرن، پیشرفته و هوشمندتر در صنعت حمل و نقل کشور معرفی کرد.
وی تأکید کرد که استراتژی شرکت بر پایه ارزش محوری «نوآوری همراه با مسئولیتپذیری» بنا نهاده شده است.
حمایت هنرمند سرشناس از «تولیدکنندگان با عشق ایرانی»
حضور مهمانان هنری، جلوهای از حمایت از برندهای داخلی بود. جناب آقای حجت اشرف زاده، خواننده محبوب کشور، دلیل اصلی انتخاب و حضور خود در این مراسم را فراتر از کیفیت محصول دانست و بر ارزش تلاش داخلی تأکید کرد:
«من کلاً آدم رفیقبازی هستم و کاری که دوستانم، خانواده غلامی و همکارانشان، در این شرایط اقتصادی با وجود همه سختیها انجام میدهند، برای من بسیار ارزشمند است. آن دسته از بازرگانها، تولیدکنندهها و تاجرانی که در ایران ماندند و با وجود همه این شرایط همچنان با سختیها دست و پنجه نرم میکنند، مثل همین تیم، برای من خیلی دوستداشتنی و ارزشمندند.»
وی که خود از کاربران قدیمی محصولات کیوی (Keeway) نیکران موتور است، اعلام کرد مشتاقانه منتظر نسخه جدید این برند است و «کیفیت مناسب محصولات» و «سالها تلاش مثبت» و «فعالیت همراه با عشق برای ایران» را از دلایل اصلی انتخاب نیکران موتور دانست.
استراتژی دوگانه: بازار جوان و مسئولیت محیط زیستی
آقای بهشاد احمدی، مدیر فروش نیکران موتور، با اشاره به فعالیت شرکت از سال ۱۳۹۳، از استراتژی جدید شرکت برای پاسخگویی به بازار خبر داد:
تمرکز بر نسل زد Z)): با توجه به رواج استفاده از موتورسیکلت در میان نسل جوان و تمامی اقشار جامعه، ازجمله بانوان، دو محصول جدید امروز با هدف پوشش نیازهای نسل زد طراحی و عرضه شدهاند.
توسعه دسترسی: شرکت برای راحتی خرید مشتریان، سیستم خردهفروشی خود را توسعه داده و در حال حاضر ۱۴ فروشگاه در سطح کشور بهصورت فعال مدیریت میشوند. همچنین، با هدف جلب اعتماد مشتریان، شرکت در تلاش است تا ثبات قیمت را از طریق نمایندگان و فروشگاهها با یک لیست قیمت مصوب حفظ کند.
از سوی دیگر، آقای نوید طباطبایی، مدیر تحقیق و توسعه نیکران موتور، به مسئولیت فنی و اجتماعی برند در قبال آلایندگی شهری اشاره کرد.
وی با تأیید چالش گران بودن موتورهای برقی کارآمد، حداقل ۴۰۰ تا ۴۵۰میلیون تومان، راهکار کوتاهمدت و مؤثر برای کاهش آلودگی را جایگزینی سریع موتورسیکلتهای کاربراتوری با مدلهای انژکتوری استاندارد (یورو ۴/۵) از طریق تسهیلات ۲۴ تا ۳۶ ماهه دانست تا قشر فعال، عاملان اصلی تردد، بتوانند به آسانی به تکنولوژی پاکتر دسترسی پیدا کنند.
این رویداد با حضور مدیرانی چون جناب آقای محمود غلامی، مدیرعامل هلدینگ فستوس، جناب آقای مسعود غلامی، مدیرعامل نیکران موتور و جناب آقای علی دیلمی، عضو هیئت مدیره، تعهد نیکران موتور را به پیشرفت همراه با رعایت مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی در فضای کسبوکار ایران، به روشنی به نمایش گذاشت.
همچنین، در راستای مسئولیتهای اجتماعی نیکران موتور، لوح یادبودی با مشارکت موسسه خیریه محک نیز به میهمانان اهدا گردید.
نگاهی نزدیک به ۵ محصول جدید رونمایی شده در ایونت «با نیکران به سوی آینده»
پنج محصول جدید که امروز رونمایی شدند، نماینده طیف گستردهای از نیازهای بازار، از مدلهای اقتصادی تا اسکوترهای پرقدرت و هوشمند هستند:
۱. کیوی (Keeway) مدل K249 E (کلاس اندرو):
توصیف: قلبی قدرتمند با ظاهری ساده، طراحی تکسرنشین اسپرت برای لذت رانندگی خالص و تسلط کامل.
نکات کلیدی: رادیاتور روغنی (مایع خنک) برای پایداری دما، ترمزهای دیسکی جلو و عقب برای توقف دقیق، قیمت مقرونبهصرفه با ارزش خرید بالا نسبت به کلاس ۲۵۰ سیسی.
۲. کیوی (Keeway) مدل 180 XDV (اسکوتر ماجراجویی شهری):
- توصیف: ماجراجویی شهری، در دسترستر از همیشه؛ استایل خشن ADV با قابلیتهای شهری و هوشمند.
-
نکات کلیدی: مجهز به Carbit App ((اتصال هوشمند موبایل به نمایشگر)، TCS (سیستم کنترل لغزش) Idling Stop Sysem برای صرفهجویی در سوخت و Silent Start برای شروعی آرام.
۳. کیوی (Keeway) مدل 280 XDV (اسکوتر ماجراجویی قدرتمند):
- توصیف: قدرتی فراتر از انتظار، برای ماجراجویان واقعی. یک ADV واقعی با بالاترین کیفیت قطعات.
- نکات کلیدی: موتور ۲۷۸ سیسی (قدرتمندترین در کلاس خود)، مجهز به ABS جلو و عقب، استفاده از کمکهای حرفهای KYB ژاپن در جلو و عقب و نسبت قیمت به امکانات بسیار رقابتی.
۴. کیوی (Keeway) مدل Nexy 180 (اسکوتر شهری مدرن):
- توصیف: زیبایی مدرن، تکنولوژی هوشمند، سواری نرم و مطمئن. تجربه سواری دیجیتال و یکپارچه.
- نکات کلیدی: مجهز به Carbit App برای اتصال هوشمند، کمکفنر روغنی با کیفیت بالا، ارگونومی دقیق و تایرهای CST ساخت خارج.
۵. رپیدو (Rapido) مدل180 NMX (اسکوتر هوشمند اقتصادی):
- توصیف: هوشمند، پر قدرت، اقتصادی و آماده برای هر روز. تمرکز بر راحتی و بالاترین سطح اتصال هوشمند.
- نکات کلیدی: ویژگی متمایز Android Auto و CarPlay برای اتصال مستقیم بیسیم، مجهز به TCS، Idling Stop System و Silent Start. همچنین دارای زین ارگونومیک و تکیهگاه نرم برای آسایش کامل.
این رویداد با نمایش توانمندیهای جدید در محصولات و شفافیت مدیران در قبال چالشهای صنعت، نشان داد که نیکران موتور و هلدینگ فستوس در نظر دارند تا رهبری بازار را با ترکیبی از نوآوری جسورانه و مسئولیتپذیری اجتماعی، حفظ کرده و توسعه دهند.