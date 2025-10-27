عملکرد بانک پاسارگاد در نیمه نخست سال ۱۴۰۴؛ تداوم درخشش جهانی، حمایت از تولید ملی و پیشگامی در مسئولیت اجتماعی

درخشش جهانی

دکتر راحله شهرابی، مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک پاسارگاد، با اشاره به عملکرد این بانک در سال جاری گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، بانک پاسارگاد به‌عنوان تنها بانک ایرانی حاضر در فهرست ۵۰۰ برند برتر بانکی جهان، خوش درخشید و جایگاه ایران را در نظام بانکی بین الملل ارتقاء بخشید. بر اساس گزارش مؤسسه معتبرBrand Finance، این بانک با ۵ پله صعود در رتبه‌بندی جهانی به رتبه ۲۱۳ دست یافت. همچنین طبق اعلام نشریه بین‌المللیThe Banker، ارزش برند بانک پاسارگاد به ۱٬۰۲۸ میلیون دلار رسید که بیانگر رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.

رشد عملکردی چشمگیر در حمایت از تولید ملی

دکتر شهرابی عملکرد مالی بانک در 6 ماه نخست سال 1404 را بسیار مطلوب توصیف کرد و افزود: بانک پاسارگاد با تکیه بر اعتماد مشتریان و فعالان اقتصادی، موفق شد در این دوره رشد 42‌درصدی در سود عملیاتی را به ثبت برساند و دارایی‌های آن نیز 18درصد رشد داشته باشد. همچنین این بانک با صدور 402 هزار میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی جایگاه خود را به‌عنوان بازوی اصلی تأمین مالی بخش‌های تولیدی و پروژه‌های زیرساختی کشور بیش از پیش تثبیت کرده است». وی افزود: افزون بر این، بانک پاسارگاد در شش ماه نخست سال با صدور 278 هزار میلیارد ریال ضمانت‌نامه، نقش مؤثری در پشتیبانی از طرح‌های کلان ملی ایفا کرد و الگویی موفق از بانکداری تجاری ـ توسعه‌ای ارائه داد که نشان‌دهنده نقش فعال و موثر بانک پاسارگاد در پشتیبانی از تولید ملی و حرکت در مسیر توسعه پایدار اقتصادی کشور است.

از حمایت‌های انسان‌دوستانه تا توسعه پایدار

مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک پاسارگاد در ادامه با تأکید بر رویکرد انسان‌محور بانک اظهار داشت: بانک پاسارگاد تا کنون 58 مدرسه مجهز را در مناطق کمتر برخوردار کشور احداث کرده است؛ در سال جاری نیز مدرسه 6 کلاسه پاسارگاد در بخش مهردشت شهرستان ابرکوه از توابع استان یزد تقدیم کودکان و نوجوانان این خطه شد.

همچنین در پی حادثه بندر شهید رجایی، ویپاد (ترابانک بانک پاسارگاد) با هدف حمایت از آسیب‌دیدگان استان هرمزگان، تسهیلاتی برای تمدید بازپرداخت و حذف جریمه‌های تأخیر در نظر گرفت که به‌صورت خودکار برای مشتریان واجد شرایط اعمال شد.

او افزود: در شهریورماه نیز بانکداران پاسارگاد با مشارکت گسترده در پویش اهدای خون، جلوه‌ای دیگر از مسئولیت اجتماعی و نوع‌دوستی خود را به نمایش گذاشتند.

به گفته شهرابی در حوزه توسعه پایدار نیز بانک پاسارگاد و شرکت‌های زیرمجموعه گروه پاسارگاد نقش فعالی ایفا کرده‌اند.

در این زمینه با اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی خورشیدی از جمله نیروگاه ۱۰ مگاواتی تابان انرژی در دامغان و آغاز پروژه ۱۵۰۰ مگاواتی در ۱۲ استان کشور، گروه پاسارگاد به یکی از پیشگامان سرمایه‌گذاری در انرژی پاک بدل شده است. همچنین با تفاهم‌نامه وزارت علوم و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، طرح ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در هزار خوابگاه دانشجویی آغاز شده که گامی مؤثر در حفظ منابع انرژی کشور به‌شمار می‌رود.



حمایت از افتخارآفرینان ملی

دکتر شهرابی با اشاره به حمایت بانک پاسارگاد از تیم های ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران در سال جاری گفت: این همکاری که در آستانه رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۵ شکل گرفت، جلوه‌ای از حمایت بانک از ورزش حرفه‌ای و تقویت غرور ملی است. در نتیجه این حمایت‌ها، جوانان کشور توانستند در عرصه‌های بین‌المللی حضوری پررنگ و افتخارآفرین داشته باشند.



دستاوردهای ملی و بین‌المللی تازه

مدیر امور حوزه راهبری و روابط عمومی بانک پاسارگاد در پایان به بخشی از افتخارات اخیر این بانک اشاره کرد و افزود: بانک پاسارگاد در اجلاس طرح انتخاب ملی به‌عنوان سازمان برگزیده در نوآوری خدمات مدرن بانکی معرفی شد. همچنین در اجلاس بین‌المللی توسعه صادرات ایران، موفق به دریافت نشان عقاب طلایی مدیریت خلاق و جایزه بین‌المللی برترین بانک منطبق با شاخص‌های جهانی از سوی اتحادیه اروپا گردید. افزون بر این، در ششمین جشنواره ملی حاتم، نشان ویژه اقتصاد مقاومتی به بانک پاسارگاد اهدا شد که تأییدی دوباره بر رویکرد مسئولانه این بانک در حمایت از اقتصاد ملی و هم‌سویی با سیاست‌های کلان کشور است.

او در پایان تأکید کرد: تمام این موفقیت‌ها حاصل همدلی مدیران و همکاران، اعتماد مشتریان و نگاه راهبردی مدیریت بانک است. بانک پاسارگاد با تکیه بر نوآوری، پایداری و مسئولیت اجتماعی، مسیر رشد در تراز جهانی را با قدرت ادامه خواهد داد.