حضور پررنگ بانک رفاه کارگران در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران

این بانک با حضور در نمایشگاه ضمن معرفی برخی از فعالیت‌های توسعه‌ای خود در بخش‌های گوناگون، بستر ارتباط دوسویه با مدیران و صاحبان کسب‌وکارها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حاضر در نمایشگاه به منظور توسعه تعاملات فی‌مابین را فراهم می‌کند.

مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند دوشنبه پنجم آبان از ساعت ۱۴ الی ۱۹ و سه‌شنبه و چهارشنبه، ششم و هفتم آبان از ساعت ۹ تا ۱۸ از غرفه بانک رفاه کارگران در این نمایشگاه بازدید کنند.