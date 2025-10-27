خبرگزاری کار ایران
حضور پررنگ بانک رفاه کارگران در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران

حضور پررنگ بانک رفاه کارگران در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران
بانک رفاه کارگران با هدف معرفی ابزارهای و محصولات نوین تامین مالی، حضور پررنگی در یازدهمین رویداد بزرگ تراکنش ایران خواهد داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک از طریق برپایی غرفه در این نمایشگاه که از 5 الی 7 آبان ماه سال جاری در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، ضمن معرفی برخی از مهم‌ترین خدمات و محصولات نوین تامین مالی، بسترهای توسعه همکاری‌های متقابل با شرکت‌های فعال در صنعت بانکداری را فراهم می‌کند.  

این بانک با حضور در نمایشگاه ضمن معرفی برخی از فعالیت‌های توسعه‌ای خود در بخش‌های گوناگون، بستر ارتباط دوسویه با مدیران و صاحبان کسب‌وکارها، شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های حاضر در نمایشگاه به منظور توسعه تعاملات فی‌مابین را فراهم می‌کند.

مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند دوشنبه پنجم آبان از ساعت ۱۴ الی ۱۹ و سه‌شنبه و چهارشنبه، ششم و هفتم آبان از ساعت ۹ تا ۱۸ از غرفه بانک رفاه کارگران در این نمایشگاه بازدید کنند.

