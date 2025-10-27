به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم رسمی افتتاح و آغاز به‌کار خط تولید خودروی جدید «پارس‌نووا» امروز، دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴، در محل شرکت پارس‌خودرو برگزار شد.

در این رویداد که با حضور مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا، مهندسان، کارشناسان فنی و جمعی از اصحاب رسانه همراه بود، احسان قاضی‌زاده‌هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به‌صورت نمادین موتور نخستین دستگاه «پارس‌نووا» را روشن کرد تا تولید این محصول جدید به‌طور رسمی آغاز شود.

خودروی «پارس‌نووا» حاصل طراحی و ساخت داخلی متخصصان شرکت پارس‌خودرو است و به گفته مدیران این مجموعه، به‌عنوان نسلی تازه از محصولات تولید داخل با هدف ارتقای کیفیت، ایمنی و رفاه سرنشینان به بازار عرضه خواهد شد.

این مراسم امروز با رونمایی رسمی از نخستین دستگاه «پارس‌نووا» پایان یافت.

حجم ویدیو: 7.84M | مدت زمان ویدیو: 00:00:37 دانلود ویدیو

