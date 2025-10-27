رونمایی رسمی از پارسنووا؛ آغاز تولید محصول جدید داخلی
در مراسمی رسمی در شرکت پارسخودرو، خط تولید خودروی جدید «پارسنووا» با حضور جمعی از مدیران صنعت خودرو و احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بهصورت نمادین افتتاح شد. در این مراسم، قاضیزادههاشمی سوار نخستین خودروی پارس نووا شد تا تولید این محصول ایرانی به صورت رسمی آغاز شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم رسمی افتتاح و آغاز بهکار خط تولید خودروی جدید «پارسنووا» امروز، دوشنبه ۵ آبان ۱۴۰۴، در محل شرکت پارسخودرو برگزار شد.
در این رویداد که با حضور مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا، مهندسان، کارشناسان فنی و جمعی از اصحاب رسانه همراه بود، احسان قاضیزادههاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بهصورت نمادین موتور نخستین دستگاه «پارسنووا» را روشن کرد تا تولید این محصول جدید بهطور رسمی آغاز شود.
خودروی «پارسنووا» حاصل طراحی و ساخت داخلی متخصصان شرکت پارسخودرو است و به گفته مدیران این مجموعه، بهعنوان نسلی تازه از محصولات تولید داخل با هدف ارتقای کیفیت، ایمنی و رفاه سرنشینان به بازار عرضه خواهد شد.
این مراسم امروز با رونمایی رسمی از نخستین دستگاه «پارسنووا» پایان یافت.