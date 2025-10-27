پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت میلاد فرخنده حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار
دکتر اسماعیل للـهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی به مناسبت میلاد فرخنده حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، این روز را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:
بسمه تعالی
فرارسیدن سالروز میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س)، بانوی صبر و ایثار و روز پرستار را به تمامی پرستاران ارجمند، این سفیدپوشان فداکار عرصه سلامت و درمان، صمیمانه تبریک عرض مینمایم.
پرستاران، به عنوان رکنی استوار و بیبدیل در نظام سلامت، با قلبی سرشار از مهربانی، صبر بیمانند و روحیهای سرشار از آرامش و خوشرویی، نهتنها به مداوای جسم بیماران میپردازند، بلکه با همدلی و عطوفت، مرهمی بر روح و روان ایشان و خانوادههایشان هستند.
این عزیزان به عنوان پیامآوران و سفیران تندرستی و مراقبت، با تعهد و ازخودگذشتگی، نقشی محوری در حفظ سلامت جامعه ایفا میکنند و بهحق، یکی از اساسیترین حلقههای زنجیره حیاتی نظام سلامت کشور به شمار میروند.
بانک رفاه کارگران، به عنوان بانک سلامتمحور و حامی و همراه حوزه بهداشت و درمان کشور، مفتخر است که با ارائه خدمات متنوع و متمایز، در کنار پرستاران گرانقدر ایستاده و از تلاشهای بیوقفه و ارزشمند آنان قدردانی مینماید. این بانک همواره آماده است تا با تمام توان، حامی و همراه شما در مسیر خدمت به سلامت و سعادت جامعه باشد.
در این روز مبارک، از درگاه ایزد منان برای تمامی پرستاران شریف، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون در این حرفه مقدس و انساندوستانه مسئلت دارم.
اسماعیل للـهگانی