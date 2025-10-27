خبرگزاری کار ایران
تمدید کارت‌های منقضی شده بانک سابق آینده تا سه ماه

تمدید کارت‌های منقضی شده بانک سابق آینده تا سه ماه
کارت‌های منقضی شده بانک سابق آینده تا سه ماه تمدید شدند و نیازی به تعویض یا ابطال آن‌ها نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان بانک سابق آینده می‌توانند همچنان با کارت‌های خود تراکنش انجام دهند و از تمامی خدمات دستگاه‌های خودپرداز، درگاه‌های پرداخت و عملیات بانکی استفاده کنند. 

پس از پایان تاریخ انقضا درج شده روی کارت و مدت ۳ ماهه تمدید، مشتریان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران یا شعبه های بانک‌ سابق آینده (بانک ملی فعلی) نسبت به دریافت کارت جدید خود اقدام کنند.

درعین حال رمز دوم‌ها، شماره‌کارت‌ها و اپلیکیشن فعلی تا زمان اعلام رسمی از سوی بانک ملی معتبر و قابل‌استفاده است

