خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل صفاشیر پارس:

فقط موانع را از پیش پای تولید بردارید/ ۷۰ درصد تولیدات صفاشیر پارس در مسیر صادرات تا پایان سال +فیلم

فقط موانع را از پیش پای تولید بردارید/ ۷۰ درصد تولیدات صفاشیر پارس در مسیر صادرات تا پایان سال +فیلم
کد خبر : 1705671
لینک کوتاه کپی شد.

علیرضا ریاضت مدیرعامل شرکت تولیدی صنعتی صفاشیر پارس در گفتگو با خبرنگار ایلنا در بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی اظهار کرد: شرکت تولیدی صنعتی صفاشیر پارس با بیش از سه دهه فعالیت در صنعت لوازم خانگی، امروز به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده شیرآلات و سرشعله‌های اجاق گاز در کشور شناخته می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی گسترده برای توسعه صادرات تا پایان سال خبر داد و گفت: شرکت صفاشیر پارس بیش از ۳۳ سال است که در حوزه تولید قطعات لوازم خانگی فعالیت می‌کند و امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده شیرآلات و سرشعله‌های اجاق گاز در ایران هستیم. تمامی محصولات ما دارای گارانتی مادام‌العمر هستند و همین موضوع باعث شده اعتماد خوبی در بازار داخلی نسبت به برند ما شکل بگیرد.

تنوع بالا و هدف‌گذاری صادراتی

ریاضت افزود: در زمینه شیرآلات و سرشعله‌های اجاق گاز، بیشترین تنوع محصول در بازار ایران متعلق به شرکت ماست. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال، ۷۰ درصد از تولیدات شرکت به صادرات اختصاص یابد و حضور پررنگ‌تری در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم.

تنها مطالبه؛ برداشتن موانع از مسیر تولید

وی در پایان تأکید کرد:  ما از دولت هیچ خواسته‌ای نداریم جز اینکه موانع موجود بر سر راه تولید را بردارد یا حداقل کمتر کند. فعالان صنعت با تلاش خود می‌توانند رونق تولید و صادرات را رقم بزنند، اگر مسیر برای آن‌ها تسهیل شود.

 

 

حجم ویدیو: ۱۷۴.۴۴M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۱:۴۴ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ