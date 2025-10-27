فقط موانع را از پیش پای تولید بردارید/ ۷۰ درصد تولیدات صفاشیر پارس در مسیر صادرات تا پایان سال +فیلم

وی از برنامه‌ریزی گسترده برای توسعه صادرات تا پایان سال خبر داد و گفت: شرکت صفاشیر پارس بیش از ۳۳ سال است که در حوزه تولید قطعات لوازم خانگی فعالیت می‌کند و امروز بزرگ‌ترین تولیدکننده شیرآلات و سرشعله‌های اجاق گاز در ایران هستیم. تمامی محصولات ما دارای گارانتی مادام‌العمر هستند و همین موضوع باعث شده اعتماد خوبی در بازار داخلی نسبت به برند ما شکل بگیرد.

تنوع بالا و هدف‌گذاری صادراتی

ریاضت افزود: در زمینه شیرآلات و سرشعله‌های اجاق گاز، بیشترین تنوع محصول در بازار ایران متعلق به شرکت ماست. برنامه‌ریزی کرده‌ایم که تا پایان سال، ۷۰ درصد از تولیدات شرکت به صادرات اختصاص یابد و حضور پررنگ‌تری در بازارهای بین‌المللی داشته باشیم.

تنها مطالبه؛ برداشتن موانع از مسیر تولید

وی در پایان تأکید کرد: ما از دولت هیچ خواسته‌ای نداریم جز اینکه موانع موجود بر سر راه تولید را بردارد یا حداقل کمتر کند. فعالان صنعت با تلاش خود می‌توانند رونق تولید و صادرات را رقم بزنند، اگر مسیر برای آن‌ها تسهیل شود.

