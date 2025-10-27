خبرگزاری کار ایران
انتخاب طرح‌های برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور

انتخاب طرح‌های برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور
در ادامه برگزاری مسابقه طراحی مفهومی وسیله نقلیه عمودپرواز (eVTOL) کرمان موتور، مرحله داوری آثار به پایان رسید و طرح‌های برگزیده مشخص شدند.

مسابقه طراحی مفهومی وسیله نقلیه عمودپرواز (eVTOL) کرمان موتور با هدف شناسایی استعدادهای خلاق و حمایت از طراحان جوان در حوزه حمل و نقل آینده برگزار شد. بیش از ۵۰ طرح از سوی شرکت‌کنندگان سراسر کشور به دبیرخانه مسابقه کرمان موتور ارسال شد. آثار دریافتی، توسط داوران و مدیران طراحی و مهندسی کرمان موتور بررسی و در نهایت بعد از ارزیابی طرح‌ها، 15 نفر از شرکت کنندگان برگزیده توسط داوران انتخاب شدند.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده، طراحان منتخب از هفته دوم آبان 1404 به مدت یک هفته وارد مرحله منتورینگ و آموزش تخصصی می‌شوند. در این مرحله، شرکت‌کنندگان با راهنمایی و آموزش مستقیم تیم‌های فنی و طراحی کرمان موتور، طرح‌های خود را تکمیل و ارتقا می‌دهند.

در پایان دوره منتورینگ، طرح‌های تکمیل شده در مرحله نهایی مسابقه ارزیابی می‌شوند و نفرات برتر در سومین همایش Kitonext کرمان موتور معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.

سومین همایش کیتونکست کرمان موتور در آذرماه ۱۴۰۴ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود و میزبان مدیران صنعت خودرو، متخصصان فناوری‌های نوین، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه طراحی و نوآوری خواهد بود.

کرمان موتور به عنوان یکی از پیشگامان صنعت خودروی کشور، برگزاری چنین رویدادهایی را در راستای توسعه نوآوری، ترویج فرهنگ طراحی مفهومی و حمایت و تربیت نسل آینده طراحان ایرانی دنبال می‌کند.

 

