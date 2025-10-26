رژگونه کرمی بهتر است یا پودری؟ + 7 تفاوت

به گزارش ایلنا؛ با استفاده از رژگونه می‌توان حالت صورت را از بی روح و رنگی بودن در آورد و شاداب و سرحال نشان داد. به همین خاطر در آخرین مراحل آرایش صورت، باید از یک رژگونه تکمیل کننده استفاده کنید تا بر جذابیت چهره شما افزوده شود. اما سوال اساسی که همیشه درباره انتخاب رژگونه مطرح می‌شود این است که نوع کرمی آن بهتر است یا پودری؟ پاسخ این سوال به فاکتورهای مختلفی مثل رنگ پوست، نوع پوست، ابزار آرایشی و البته فصل سال بستگی دارد.

انتخاب رژگونه کرمی و پودری از نظر نحوه استفاده

در اولین مرحله انتخاب رژگونه کرمی یا پودری، باید نحوه استفاده از هر کدام را بدانید. روش صحیح استفاده از هر کدام به شکل زیر است:

رژگونه پودری: با استفاده از برس رژگونه مناسب، مقداری از پودر رژگونه را به آرامی بردارید. سپس با یک ضربه محکم هرگونه پودر اضافی را از روی برس بریزید و سپس روی گونه بزنید. بعد از زدن رژگونه پودری، یک برس تمیز جداگانه بردارید تا پودر روی گونه به خوبی بنشیند و بخش اضافی آن محو شود.

رژگونه کرمی: با استفاده از انگشت یا برس مخصوص، مقداری از رژگونه کرمی را بردارید و روی سیب گونه بزنید. سپس با یک برس تمیز آن را پخش و محو کنید تا ناهماهنگی رنگی آن از بین رود.

پیش از زدن رژگونه پودری از محصولاتی مانند پنکیک و فیکساتورهای پودری استفاده نکنید؛ زیرا مانع از پخش شدن رژگونه روی پوست می‌شود.

از رژگونه پودری براق روی گودی گونه استفاده نکنید؛ زیرا باعث کوچک نشان داده شدن استخوان گونه شما می‌شود.

رژگونه کرمی را بیشتر از حد لازم استفاده نکنید؛ زیرا آرایشتان مصنوعی دیده می‌شود.

از رژگونه‌های کرمی بیش از حد تیره یا بیش از حد روشن استفاده نکنید.

ابزارهای مناسب برای استفاده از رژگونه کرمی و پودری

نکته مهم دیگر، استفاده از ابزار مناسب هرکدام از رژگونه‌هاست. برای رژگونه کرمی از پد آرایشی مرطوب یا انگشت برای جلوه طبیعی‌تر استفاده کنید. ابزار مناسب رژگونه پودری نیز براش زاویه‌دار یا بادبزنی است. توجه داشته باشید رژگونه پودری را با براش زاویه‌دار یا بادبزنی به صورت ضربه‌ای روی گونه‌ها بزنید تا به صورت یکنواخت روی آن پخش شود.

انتخاب رژگونه کرمی و پودری بر اساس نوع پوست

به طور کلی پوست به سه دسته چرب، خشک و معمولی تقسیم می‌شود. به جز این ممکن است پوست شما به مواد آرایشی و کلا هر چیز خارجی حساسیت نشان دهد. برای همین هنگام انتخاب رژگونه باید توجه داشته باشید که آیا نوع رژگونه با جنس پوستتان سازگاری دارد یا نه.

اگر پوستتان چرب است، بهترین گزینه رژگونه پودری است؛ زیرا چربی اضافی پوست را جذب کرده و به خوبی روی پوست می‌نشیند.

اگر پوستتان خشک است، رژگونه کرمی گزینه بهتری است. رژگونه کرمی روی پوست خشک به خوبی نشسته و باعث افزایش رطوبت آن نیز می‌شود.

برای پوست معمولی می‌توانید بسته به سبک آرایش، از هر دو نوع رژگونه استفاده کنید.

همچنین توجه داشته باشید که رژگونه‌های کرمی معدنی یا ضد حساسیت، مخصوص پوست حساس طراحی شده‌اند.

انتخاب رژگونه کرمی و پودری بر اساس رنگ پوست

به جز جنس پوست، رنگ و تناژ آن نیز در انتخاب نوع رژگونه اهمیت دارد. تناژ پوست یا روشن است، یا گندمی یا سبزه. برای هر کدام از این رنگ‌ها، رژگونه مناسب آن است که جلوه هماهنگی با رنگ پوست ایجاد کند. علت آن هم این است که برای مثال رژگونه کرمی به رنگ صورتی با رژگونه پودری با همین رنگ، هرکدام جلوه مختلفی ایجاد می‌کنند.

پوست روشن: رژگونه‌های مناسب پوست روشن، از جنس کرمی و به رنگ‌های هلویی و صورتی ملایم است.

پوست گندمی: پوست گندمی را می‌توان هم با رژگونه‌های کرمی هم پودری آرایش کرد. رنگ‌های مرجانی و رز نیز مناسب‌ترین رنگ‌ها برای آرایش پوست گندمی است.

پوست سبزه: پوست سبزه عموما چرب است. برای همین رژگونه سازگار با آن از نوع پودری به رنگ‌های آجری و برنز است.

انتخاب رژگونه کرمی و پودری بر اساس فرم صورت

نکته مهم دیگری که هنگام انتخاب رژگونه باید به آن توجه داشته باشید، هماهنگی نوع و رنگ آن با فرم صورت است. فرم صورت به چند نوع تقسیم می‌شود: گرد، کشیده، مربعی، بیضی و قلبی. برای هر کدام از این انواع فرم صورت، رژگونه مناسب شامل موارد زیر است:

صورت گرد: هدف از رژگونه زدن روی صورت گرد، کشیده‌تر دیده شدن آن است. به همین دلیل بهتر است از رژگونه پودری برای این کار استفاده کنید. در این حالت برای اینکه نتیجه بهتری بگیرید، رژگونه را به شکل مورب از گوش تا وسط گونه بکشید.

صورت کشیده: هدف از رژگونه زدن روی صورت کشیده، کوتاه‌تر دیده شدن این کشیدگی به خصوص در ناحیه گونه و فک است. به همین خاطر گزینه مناسب، استفاده از رژگونه کرمی است. رژگونه کرمی را به صورت افقی روی گونه بکشید تا کشیدگی صورت کمتر دیده شود.

صورت مربعی: صورت مربعی دارای یک سری زاویه تیز است. برای همین هدف از رژگونه زدن روی آن، نرم‌تر شدن زاویه‌های صورت است. گزینه مناسب برای این کار زدن رژگونه کرمی روی سیب گونه است.

صورت بیضی: نکته اصلی در زدن رژگونه روی صورت بیضی، حفظ تعادل طبیعی آن است. برای این کار می‌توانید از هر دو نوع رژگونه روی برجستگی گونه استفاده کنید.

صورت قلبی: در صورت به فرم قلبی تعادل میان پیشانی و چانه کمی از حالت نرمال خارج می‌شود. برای همین برای برگشت این تعادل کمی پایین‌تر از برجستگی گونه، رژگونه پودری بزنید.

انتخاب رژگونه کرمی و رژگونه پودری از نظر مزایا و معایب

بررسی مزایا و معایب هرکدام از انواع رژگونه نیز به شما کمک می‌کند تا گزینه مناسب‌تر را انتخاب کنید. هر کدام از این رژگونه‌ها مزایا، معایب و جلوه نهایی خود را دارد که قبل از انتخاب باید از آنها اطلاعات کامل داشته باشید:

رژگونه کرمی

رژگونه کرمی همان طور که از نامش پیداست دارای بافتی کرمی و ابریشمی است. استفاده از آن باعث افزایش شادابی و طراوت پوست شما می‌شود و جلوه‌ای براق دارد. به سادگی روی پوست پخش شده و به همین خاطر استفاده از آن ساده است.

مزایای رژگونه کرمی شامل جلوه طبیعی‌تر و درخشان‌تر، مناسب برای پوست خشک و معمولی و ترکیب آسان با کرم‌پودر است. از طرفی معایب آن شامل پایداری کمتر در آب‌وهواهای گرم بوده و همچنین ممکن است باعث برق افتادن پوست چرب شود.

رژگونه پودری

رژگونه پودری از ترکیب تالک، مواد رنگی و مواد جاذب چربی و متراکم‌کننده ساخته می‌شود و دارای بافتی پودری و سبک است. استفاده از این رژگونه روی پوست باعث می‌شود چربی اضافی آن جذب شده و بافتی یکدست و با ظاهری مناسب روی آن بنشیند.

مزایای رژگونه پودری شامل کنترل چربی پوست، مناسب برای پوست چرب و مختلط و ماندگاری بالاتر آن است. همچمین معایب آن شامل تکه تکه شدن روی پوست خشک و ایجاد جلوه کمتر طبیعی نسبت به نوع کرمی می‌شود.

انتخاب رژگونه کرمی و پودری بر اساس فصل

در نهایت هنگام انتخاب میان رژگونه پودری و کرمی، باید به فصلی که قصد دارید در آن از رژگونه استفاده کنید هم توجه داشته باشید. برای فصول گرم مثل بهار و تابستان، از رژگونه پودری سبک با رنگ‌های روشن استفاده کنید. در فصول سرد مثل پاییز و زمستان نیز بهتر است رژگونه‌های کرمی برای درخشش طبیعی و جلوگیری از خشکی پوست را مدنظر داشته باشید.

از نظر شما چه رژگونه ای بهتر است؟

