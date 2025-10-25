انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران؛ تصمیمی بزرگ برای ثبات نظام بانکی
پس از چند سال بحث و انتظار، سرانجام با تصمیم رسمی بانک مرکزی، بانک آینده منحل و فرآیند انتقال این بانک به بانک ملی ایران آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک مرکزی تأکید کرده است که تمامی سپردهها با همان شرایط قراردادهای پیشین به بانک ملی ایران منتقل میشوند.
به گفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، از شنبه سوم آبان، تمام سپردهگذاران بانک آینده، سپردهگذاران بانک ملی ایران محسوب میشوند. همچنین تمام داراییهای بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپردهها درمیآید.
مشتریان بانک آینده نگران حسابهای خود نباشند
با انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، تا شنبه سوم آبان، سردر شعب بانک آینده پایین آمده و تابلوهای بانک ملی ایران جایگزین آن میشود.
تمام حسابها، کارتها، تسهیلات و سپردهها از تاریخ مذکور بهصورت خودکار و بدون نیاز به هیچ اقدامی از سوی مشتریان، تحت مدیریت بانک ملی ایران قرار میگیرد.
بر اساس مصوبه رسمی سران قوا، تمامی حقوق و تعهدات مشتریان بانک آینده توسط بانک ملی ایران تضمین شده است و صندوق ضمانت سپردهها نیز در کنار بانک مرکزی بهعنوان ناظر و پشتیبان مالی حضور دارد تا حتی کوچکترین اختلالی در دسترسی سپردهگذاران ایجاد نشود.
ناترازیها به بانک ملی ایران منتقل نمیشود
بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و توضیحات رئیسکل این نهاد، هیچگونه ناترازی یا بدهیای از بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل نخواهد شد.
ساختار طرح بهگونهای طراحی شده است که زیانها و بدهیهای کلان بانک آینده کاملاً از ترازنامه بانک ملی ایران جدا بماند تا از وارد شدن هرگونه فشار مالی بر بزرگترین بانک کشور جلوگیری شود.
در نتیجه، مردم هیچ زیانی نخواهند دید و از این پس با پشتیبانی بانکی باسابقه و معتبر مانند بانک ملی ایران روبهرو خواهند بود.
طبق این برنامه، داراییها و بدهیهای پرریسک بانک آینده — از جمله پروژههایی مانند ایرانمال و اضافهبرداشتهای سنگین از بانک مرکزی — به تملک صندوق ضمانت سپردهها درمیآید.
این صندوق، مدیر اصلی فرآیند تصفیه است و وظیفه دارد از محل فروش یا نقد کردن این داراییها، بدهیهای بانک آینده — از جمله بدهی به بانک مرکزی و سپردهگذاران — را پرداخت کند.
به بیان ساده، آنچه از بانک آینده باقی میماند، در قالب یک هیئت تصفیه زیر نظر صندوق ضمانت سپردهها مدیریت میشود و بانک ملی ایران تنها امور عملیاتی و خدمات بانکی مشتریان را بر عهده دارد، نه زیانها را.
بدین ترتیب، زیانها از محل داراییهای سهامداران عمده جبران خواهد شد، نه از منابع عمومی و نه از سرمایه بانک ملی ایران.
در ماههای اخیر، بسیاری از کارشناسان و حتی بخشی از افکار عمومی نگران بودند که با انتقال بانک آینده، ناترازیها و زیانهای انباشتهی آن نیز به بانک ملی ایران منتقل شود، اما مسئولان بانک مرکزی تأکید کردهاند که این نگرانی بیاساس است.
از مؤسسه نور تا بانک آینده؛ بانک ملی ایران میانجی ثبات نظام بانکی
بانک ملی ایران در سالهای اخیر بارها در انتقال و ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مشکلات مالی نقش کلیدی داشته است.
یکی از نمونههای شاخص، انتقال مؤسسه اعتباری نور بود که با مشکلات مالی قابلتوجهی روبهرو بود. در این عملیات، بانک ملی ایران مدیریت داراییها و بدهیهای مؤسسه را بر عهده گرفت و فعالیتهای بانکی آن بدون هیچ وقفهای ادامه یافت.
تجربه نشان داد که با استفاده از شبکه گسترده شعب و زیرساختهای فنی بانک ملی ایران، میتوان سپردهها و حسابهای مشتریان را بهصورت خودکار منتقل و خدمات بانکی را بدون اختلال حفظ کرد.
نمونه دیگر، انتقال مؤسسه اعتباری کاسپین بود که پیش از انحلال بانک آینده انجام شد. در این مورد نیز، با وجود زیان انباشته و بدهیهای قابلتوجه، بانک ملی ایران توانست روند انتقال داراییها و سپردهها را به شکلی مدیریت کند که ترازنامه بانک تحت فشار شدید قرار نگیرد.
این تجربهها نشان داد که تمرکز بر جدا کردن داراییهای پرریسک و بدهیهای مشکلدار از عملیات جاری، امکان استمرار خدمات بانکی و حفاظت از حقوق مشتریان را فراهم میکند.
در فرآیند اخیر بانک آینده نیز، بانک ملی ایران نقش مشابهی ایفا میکند — ادامه همان مسیر موفق در مدیریت بحرانهای بانکی کشور.
در سطح بینالمللی نیز، تجربه ایالات متحده در اوایل دهه ۲۰۰۰ نمونهای موفق از مدیریت بحران بانکی است؛ جایی که نهاد بیمه سپردههای فدرال (FDIC) با تضمین کامل سپردهها و اجرای دقیق و سریع فرآیند انحلال بانکها، مانع از بروز هراس عمومی و گسترش بحران سیستماتیک در بازار مالی شد.
جمعبندی
انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، اقدامی ساختاری و راهبردی در نظام بانکی کشور است که بیش از آنکه صرفاً یک جابهجایی فنی باشد، میتواند موجب کاهش ریسکهای سیستمی و تقویت ثبات اقتصادی شود.
بانک آینده، با زیانهای انباشته و اضافهبرداشتهای گسترده، به منبعی برای فشار مالی بر شبکه بانکی و رشد نقدینگی تبدیل شده بود. اکنون، انتقال عملیات بانکی آن به بانک ملی ایران این امکان را فراهم میکند تا ریسکها بهصورت متمرکز مدیریت و از سرایت بحران به سایر نهادهای مالی جلوگیری شود.
از سوی دیگر، حفظ تداوم خدمات بانکی و اعتماد عمومی یکی از محورهای اصلی این فرآیند است. با تضمین بانک ملی ایران برای مدیریت سپردهها و تعهدات مشتریان، ثبات کوتاهمدت شبکه بانکی کشور تضمین شده است.
تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده و انتقال عملیات آن به بانک ملی ایران، یکی از بزرگترین عملیاتهای انتقال بانکی در تاریخ کشور محسوب میشود — اقدامی که بدون اعلام ورشکستگی رسمی و با هدف حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از نگرانیهای گسترده درباره ثبات نظام بانکی انجام شد.