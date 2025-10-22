خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مزایده عمومی 148 فقره از املاک مازاد بانک ملت

برگزاری مزایده عمومی 148 فقره از املاک مازاد بانک ملت
کد خبر : 1703768
لینک کوتاه کپی شد.

بانک ملت 148 ملک مازاد خود را در 26 استان کشور، از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، با توجه به ماده 12 دستورالعمل واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از املاک مازاد بانک ملت در استان های تهران، البرز، اصفهان، ایلام، آذربایجان شرقی، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد به مزایده گذاشته می شود.

براساس این گزارش، املاک مازاد بانک ملت از طریق شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت این بانک، از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش خواهد رسید. 

متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.maadmellat.ir  یا به صورت حضوری به دفتر شرکت به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین پلاک 5 مراجعه کنند.

این گزارش حاکی است، مهلت پایانی تحویل اسناد مزایده ساعت 15 روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 تعیین شده است و پاکت های پیشنهادات رسیده به شرکت ماد، در ساعت 14 روز سه شنبه 13 آبان ماه در محل دفتر مرکزی شرکت، بازگشایی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ