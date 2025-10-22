برگزاری مزایده عمومی 148 فقره از املاک مازاد بانک ملت
بانک ملت 148 ملک مازاد خود را در 26 استان کشور، از طریق مزایده عمومی به فروش می رساند.
براساس این گزارش، املاک مازاد بانک ملت از طریق شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت این بانک، از طریق مزایده عمومی و با شرایط ویژه به فروش خواهد رسید.
متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.maadmellat.ir یا به صورت حضوری به دفتر شرکت به نشانی تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودک، کوچه ژوبین پلاک 5 مراجعه کنند.
این گزارش حاکی است، مهلت پایانی تحویل اسناد مزایده ساعت 15 روز چهارشنبه 7 آبان ماه 1404 تعیین شده است و پاکت های پیشنهادات رسیده به شرکت ماد، در ساعت 14 روز سه شنبه 13 آبان ماه در محل دفتر مرکزی شرکت، بازگشایی خواهد شد.