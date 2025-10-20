خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاور رییس جمهور: طرح مهربانی رویکردی متفاوت برای حل نیازهای مردم است

مشاور رییس جمهور: طرح مهربانی رویکردی متفاوت برای حل نیازهای مردم است
کد خبر : 1702770
لینک کوتاه کپی شد.

مشاور رییس جمهوری در امور همکاری های اقتصادی طرح مهربانی را آغازگر تحولی بنیادین در نظام بانکداری کشور دانست و گفت: طرح مهربانی رویکردی متفاوت برای حل نیازهای مردم است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، معصومه آقاپورعلیشاهی روز دوشنبه در آیین گرامیداشت دومین سالگرد آغاز طرح مهربانی در بانک ملی ایران که با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل این بانک برگزار شد، با اشاره به طراحی اسلامی و عدالت‌محور این طرح، هدف اصلی آن را ارتقای سطح رفاه عمومی و حمایت مؤثر از بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست.

وی با تقدیر از عملکرد نظام بانکی کشور، به‌ویژه بانک ملی، اظهار داشت: در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌های ناعادلانه، همراهی بانک‌ها با مردم، شایسته قدردانی است. بانک ملی ایران با اتکا به اعتماد عمومی و سابقه ۹۷ ساله خود، توانسته است هویت ملی را در عرصه بانکداری حفظ و تقویت کند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش بانک ملی به‌عنوان نماد اعتماد و سرمایه اجتماعی ملت ایران، افزود: «طرح مهربانی ملی» با هدف تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مالی، در قالب تسهیلات خرد و با کمترین هزینه ممکن طراحی شده است. این طرح همچنین با بهره‌گیری از ابزارهای نوین بانکداری دیجیتال، منابع را به‌صورت بهینه هدایت می‌کند.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت نگاه فرهنگی و اجتماعی در نظام بانکی کشور تصریح کرد: بانکداری نباید صرفاً اقتصادی باشد، بلکه باید به نهادی فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود. همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند: «بانک باید در خدمت مردم باشد، نه مردم در خدمت بانک»؛ طرح مهربانی ملی تجلی عملی این اصل بنیادین است.

آقاپور همچنین از اقدامات مؤثر بانک ملی ایران در زمینه جذب منابع، افزایش سرمایه و ارتقای شاخص کفایت سرمایه خبر داد و این موفقیت‌ها را حاصل مدیریت هوشمندانه و تلاش بی‌وقفه مدیران و کارکنان بانک دانست.

 وی اعلام کرد که گزارش کامل این دستاوردها به‌زودی به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد.

در پایان مراسم، از «تندیس مهربانی ملی» به‌عنوان نماد همدلی و بانکداری مردمی رونمایی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ