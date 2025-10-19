خبرگزاری کار ایران
برندگان جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک رفاه کارگران مشخص شدند
سی‌‌ونهمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران برگزار و برندگان خوش‌شانس این دوره انتخاب شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این قرعه‌کشی امروز شنبه 26 مهر ماه با حضور دکتر نجات امینی ‌رئیس هیئت مدیره این بانک و اعضای هیئت نظارت بر قرعه‌کشی متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور و بانک مرکزی برگزار و بر اساس آن حدود 216 هزار حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز به عنوان برندگان این دوره انتخاب شدند.

لازم به ذکر است، جوایز ارزنده سی‌‌ونهمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران، به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد تاسیس این بانک، شامل ۱۰۶۵ فقره جایزه ویژه نقدی هر یک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌هزینه خرید خودرو ساخت داخل هر یک به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش ۱ میلیارد ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌ هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال و حدود 212.000 جایزه نقدی 14 میلیون ریالی است.

گفتنی است، اسامـی بـرندگان این قـرعـه‌کشی بـه زودی از طـریق سایت بـانک رفـاه کـارگـران بـه نشانی www. refah-bank.ir منتشر و جوایز مربوطه به حساب ایشان واریز خواهد شد.

