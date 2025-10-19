به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، این قرعه‌کشی امروز شنبه 26 مهر ماه با حضور دکتر نجات امینی ‌رئیس هیئت مدیره این بانک و اعضای هیئت نظارت بر قرعه‌کشی متشکل از نمایندگان دادستان کل کشور و بانک مرکزی برگزار و بر اساس آن حدود 216 هزار حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز به عنوان برندگان این دوره انتخاب شدند.

لازم به ذکر است، جوایز ارزنده سی‌‌ونهمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران، به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد تاسیس این بانک، شامل ۱۰۶۵ فقره جایزه ویژه نقدی هر یک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌هزینه خرید خودرو ساخت داخل هر یک به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش ۱ میلیارد ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌ هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال و حدود 212.000 جایزه نقدی 14 میلیون ریالی است.

گفتنی است، اسامـی بـرندگان این قـرعـه‌کشی بـه زودی از طـریق سایت بـانک رفـاه کـارگـران بـه نشانی www. refah-bank.ir منتشر و جوایز مربوطه به حساب ایشان واریز خواهد شد.