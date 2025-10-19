عرضه النترا 2025 بهزودی در سامانه یکپارچه/ برگزاری المپیاد فنی کارشناسان شرکت KTL
نخستین المپیاد فنی و تخصصی کارشناسان فنی شبکه نمایندگی شرکت تجارت بینالمللی و پشتیبانی کرمان خودرو (KTL) با حضور مدیران، کارشناسان و متخصصان حوزه خدمات پس از فروش برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ مراسم اختتامیه اولین المپیاد فنی شرکت KTL در هتل المپیک تهران با حضور مدیران این شرکت، کارشناسان فنی و صاحب امتیازان نمایندگیهای برتر برگزار شد و نفرات برتر المپیاد و نمایندگیهای برتر در ارائه خدمت معرفی شدند.
ایرج قنبری، مدیر عامل تجارت بینالمللی و پشتیبانی کرمان خودرو (KTL) با قدردانی از حضور صاحب امتیازان و کارشناسان فنی نمایندگیها توضیح داد: اصلِ رابطه ما با مشتری از لحظه فروش خودرو آغاز میشود و یکی از ستونهای اصلی موفقیت هر شرکت، خدمات پس از فروش آن است. رمز موفقیت مجموعه صنایع خودروسازی کرمان، کرمان موتور و به دنبال آن شرکت KTL همین موضوع است؛ اینکه تا پایان مسیر، کنار مشتری میمانیم و به او اطمینان میدهیم که تنها نیست.
قنبری اضافه کرد: وقتی نام صنایع خودروسازی کرمان در میان مردم میآید، آنچه بیش از هر چیز موجب اعتماد میشود، کیفیت خدمات پس از فروش است.
مدیر عامل تجارت بینالمللی و پشتیبانی کرمان خودرو با اشاره به برنامههای آینده شرکت بیان کرد: در تلاش هستیم تا امسال چند مدل جدید از برند هیوندای را وارد کشور کنیم؛ خودروهایی که برخی از آنها برای نخستین بار وارد بازار ایران خواهند شد. همچنین با همکاری سازمان فنی و حرفهای کشور، تلاش داریم از سال آینده این المپیاد به صورت سراسری در مراکز استانها برگزار کنیم تا به بزرگترین المپیاد فنی و تخصصی صنعت خودرو در کشور تبدیل شود.
اساس خدمات KTL؛ تعهد به کیفیت و اعتماد
در جریان برگزاری نخستین المپیاد کارشناسان فنی شرکت KTL، ایمان جباری، مدیر فروش شرکت، با اشاره به اینکه مجموعه کرمان موتور و شرکت KTL همواره در تلاش هستند تا بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه دهند، توضیح داد: نماینده بودن تنها به معنی فروش یا خدمات نیست، بلکه به معنای تعهد است؛ تعهد به مشتریانی که به ما اعتماد کردهاند. هدف اصلی ما از برگزاری المپیاد فنی، ارتقای دانش و ایجاد انگیزه در شبکه نمایندگیها است.
او در ادامه به اهمیت بخش تامین و فروش قطعات یدکی در شبکه خدمات اشاره کرد و گفت: فروش و تأمین قطعات یدکی در زنجیره خدمات ما نقش بسیار مهمی دارد. برند هیوندای در جهان با نوآوری، کیفیت و احترام شناخته میشود و ما نیز در تلاش هستیم همین احترام را در هر برخورد، هر قطعه و هر خدمت به مشتری منتقل کنیم.
وی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در شبکه خدمات گفت: یکی از پیشرفتهای مهم ما در بخش فنی، توسعه سیستم عیبیابی از راه دور است. امروز با تجهیز شبکه به ابزارهای الکترونیکی جدید، امکان اتصال آنلاین به خودروها فراهم شده و کارشناسان ما میتوانند خطاها را به صورت لحظهای بخوانند و در رفع مشکل به نمایندگی و مشتری کمک کنند.
عرضه نسل جدید النترا توسط شرکت KTL در حال پیگیری است و بهزودی در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی فروش آن آغاز میشود. همچنین در تلاش هستیم با عرضه خودروهای جدید، سبد محصولات شرکت را با مدلهای جدید گسترش دهیم.
ارائه خدمات مطابق با استانداردهای هیوندای
علیرضا بیکدلو، مدیر خدمات پس از فروش شرکت KTL با اشاره به اینکه مدل خدمات پس از فروش شرکت KTL بر پایه استانداردهای جهانی هیوندای طراحی و اجرا میشود، تصریح کرد: ما به عنوان نماینده رسمی شرکت هیوندای در ایران، از سیاستها و قوانین شرکت کرهای برای ارائه خدمات پیروی میکنیم. همواره در تلاش هستیم میزان رضایت مندی مشتریان را از ارائه خدمات حفظ و افزایش دهیم.
مدیر خدمات پس از فروش شرکت KTL در پایان به اهمیت اصالت قطعات یدکی و نحوه ارائه خدمات در شبکه نمایندگی اشاره کرد و توضیح داد: هدف از برگزاری این المپیاد، شناسایی برترین کارشناسان فنی در سراسر کشور و ارتقای سطح تخصص و دانش فنی در شبکه نمایندگیها بود.
بیکدلو در پایان خبر داد که تمام برنامه ریزیها و اهداف شرکت KTL برای رسیدن به رتبه اول ارائه خدمات پس از فروش در جدول ISQI خواهد بود.
اولین المپیاد فنی شرکت KTL در تاریخ 24 و 25 مهر ماه 1404 با حضور حدود 70 نفر از کارشناسان فنی نمایندگیهای سراسر کشور برگزار شد. در مراسم اختتامیه نفرات برتر در آزمون تئوری و فنی معرفی شدند و از آنها قدردانی شد.