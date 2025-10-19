به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پارس خودرو، محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات در جریان این بازدید با تمجید از تلاش‌های پارس‌خودرو در مسیر تولید و اشتغال، این شرکت را از خودروسازان توانمند کشور ارزیابی کرد و گفت: پارس‌خودرو به‌عنوان سومین خودروساز بزرگ ایران، از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی بسیار بالایی برخوردار است و همواره به‌ تولید خودروهای باکیفیت شهرت داشته است.

وی افزود: بانک صادرات از لحاظ گستردگی فعالیت و ظرفیت تأمین مالی و تنوع خدمات دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری است که می‌تواند در اختیار شرکت پارس‌خودرو قرار دهد.

سیفی با بیان این‌که بانک صادرات، اصلی‌ترین بانک شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی است، تأکید کرد: مدیران این بانک شناخت دقیق و درک روشنی از فعالیت‌های تولیدی در کشور دارند که می‌تواند در مسیر همکاری با پارس‌خودرو، رشد و شکوفایی در تولید محصولات خودرویی و سودآوری هردو مجموعه را تضمین کند.

مدیرعامل بانک صادرات همچنین بر آمادگی این بانک به‌منظور افزایش همکاری با پارس‌خودرو در تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید، پروژه‌های توسعه سبد محصولات و پشتیبانی بین‌المللی از طرح‌های خارجی این شرکت مانند واردات خودروهای جدید تأکید کرد.

در ادامه این نشست، بهمن حسین‌زاده مدیرعامل شرکت پارس‌خودرو نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بانک صادرات در این شرکت، بر لزوم گسترش سطح همکاری‌های دو طرف تأکید کرد و گفت: بانک صادرات ایران می‌تواند شریک مؤثر و راهبردی پارس‌خودرو در زمینه تأمین نقدینگی توسعه سبد محصولات، ایجاد ارتباطات بانکی بین‌المللی برای واردات خودروهای جدید و پشتیبانی از امور مالی و پرسنلی شرکت باشد.

وی ادامه داد: بانک صادرات جزو بزرگ‌ترین مجموعه‌های مالی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود که سابقه همکاری مستمری با صنایع و خودروسازان کشور و زنجیره تأمین داشته و امیدواریم در پارس‌خودرو نیز بتوانیم از این فرصت همکاری مشترک بهره‌مند شویم و علاوه بر تسهیلات از ابزارهای مالی بانک صادرات در راستای تقویت زنجیره تأمین برخوردار شویم.

گفتنی است در این دیدار، دو طرف بر برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری مشترک تأکید کردند.

