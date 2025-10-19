اعلام آمادگی بانک صادرات برای حمایت از طرحهای توسعهای پارسخودرو
مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک صادرات ایران باحضور در پارسخودرو و بازدید از خطوط تولید، از نزدیک در جریان توانمندیهای فنی، ظرفیتهای تولیدی و برنامههای توسعهای این شرکت قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پارس خودرو، محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات در جریان این بازدید با تمجید از تلاشهای پارسخودرو در مسیر تولید و اشتغال، این شرکت را از خودروسازان توانمند کشور ارزیابی کرد و گفت: پارسخودرو بهعنوان سومین خودروساز بزرگ ایران، از قابلیتها و ظرفیتهای تولیدی بسیار بالایی برخوردار است و همواره به تولید خودروهای باکیفیت شهرت داشته است.
وی افزود: بانک صادرات از لحاظ گستردگی فعالیت و ظرفیت تأمین مالی و تنوع خدمات دارای ظرفیتهای بینظیری است که میتواند در اختیار شرکت پارسخودرو قرار دهد.
سیفی با بیان اینکه بانک صادرات، اصلیترین بانک شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی است، تأکید کرد: مدیران این بانک شناخت دقیق و درک روشنی از فعالیتهای تولیدی در کشور دارند که میتواند در مسیر همکاری با پارسخودرو، رشد و شکوفایی در تولید محصولات خودرویی و سودآوری هردو مجموعه را تضمین کند.
مدیرعامل بانک صادرات همچنین بر آمادگی این بانک بهمنظور افزایش همکاری با پارسخودرو در تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید، پروژههای توسعه سبد محصولات و پشتیبانی بینالمللی از طرحهای خارجی این شرکت مانند واردات خودروهای جدید تأکید کرد.
در ادامه این نشست، بهمن حسینزاده مدیرعامل شرکت پارسخودرو نیز ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بانک صادرات در این شرکت، بر لزوم گسترش سطح همکاریهای دو طرف تأکید کرد و گفت: بانک صادرات ایران میتواند شریک مؤثر و راهبردی پارسخودرو در زمینه تأمین نقدینگی توسعه سبد محصولات، ایجاد ارتباطات بانکی بینالمللی برای واردات خودروهای جدید و پشتیبانی از امور مالی و پرسنلی شرکت باشد.
وی ادامه داد: بانک صادرات جزو بزرگترین مجموعههای مالی و اقتصادی کشور محسوب میشود که سابقه همکاری مستمری با صنایع و خودروسازان کشور و زنجیره تأمین داشته و امیدواریم در پارسخودرو نیز بتوانیم از این فرصت همکاری مشترک بهرهمند شویم و علاوه بر تسهیلات از ابزارهای مالی بانک صادرات در راستای تقویت زنجیره تأمین برخوردار شویم.
گفتنی است در این دیدار، دو طرف بر برنامهریزی برای توسعه همکاری مشترک تأکید کردند.