حضور گروه رسانهای خبرگزاری ایلنا در سمپوزیوم و نمایشگاه بینالمللی فولاد ۱۴۰۴
گروه رسانهای خبرگزاری کار ایران (ایلنا) همچون سالهای گذشته در بیستوهفتمین دوره سمپوزیوم سالانه فولاد که همزمان با نمایشگاه بینالمللی فولاد در جزیره کیش برگزار میشود، حضوری فعال دارد.
به گزارش ایلنا، بیستوهفتمین دوره سمپوزیوم سالانه فولاد همزمان با نمایشگاه بینالمللی فولاد که همهساله توسط انجمن آهن و فولاد ایران و با همکاری واحدهای فولاد کشور در یکی از شهرهای صاحب صنعت برگزار میشود، ۶ تا ۸ آبان ماه سال جاری به مدت ۳ روز در جزیره کیش برگزار خواهد شد.
این رویداد بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی حوزه فلزات پایه، همه ساله فعالان عرصه فولاد از بالاترین مقام اجرایی دولتی گرفته تا بزرگترین واحدهای تولیدکننده فولاد (دولتی، نیمهخصوصی و خصوصی)، شرکتهای مرتبط با این صنعت، صنایع بالادستی و پاییندستی، متخصصان و ... را گردهم میآورد تا در زمینه آخرین دستاوردهای پژوهشی، بررسی موانع و چالشها، نحوه تعامل با یکدیگر و راهکارهای پیشبرد اهداف به بحث بنشینند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بهعنوان یکی از رسانههای معتبر کشور در حوزه اقتصادی و صنعتی، با هدف پوشش خبری و اطلاعرسانی دقیق و لحظه به لحظه از جدیدترین دستاوردها، نشستها و تعاملات صنعت فولاد و گزارشها، مصاحبهها و گفتوگوهای اختصاصی با فعالان و مدیران صنعت فولاد، در سمپوزیوم و نمایشگاه فولاد ایران در جزیره کیش حضوری پررنگ خواهد داشت.
هدف گروه خبری این رسانه از حضور در این نمایشگاه، انعکاس دستاوردهای ملی در مسیر توسعه پایدار صنعت فولاد و فراهم کردن زمینه تعامل بیشتر میان بخشهای خصوصی و دولتی است.
گفتنی است، غرفه خبرگزاری ایلنا به شماره ۷۸ در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش میزبان بازدیدکنندگان، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، علاقهمندان به صنعت پتروشیمی و فعالان رسانهای خواهد بود.