عرضه گواهی سپرده خودرویی KMC T۹ در بورس کالا؛
گامی نوین در سرمایهگذاری بدون واسطه
عرضه گواهی سپرده KMC T9 توسط کرمان موتور، قدم تازه و مهمی در بورس کالا و بازار خودرو برای شفافیت، اعتماد و سرمایه گذاری خواهد بود.
دوشنبه 28 مهر 1404، شرکت کرمان موتور با همکاری گروه مالی کارآمد، برای نخستین بار در صنعت خودروسازی اقدام به عرضه گواهی سپرده خودرویی KMC T9 در بورس کالای ایران میکند. در این عرضه، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ دستگاه از این پیکاپ دو دیفرانسیل در پارکینگ زیر نظر بورس کالا نگهداری شده و هر خودرو در قالب ده هزار واحد گواهی سپرده در بازار معامله خواهد شد.
کرمان موتور با این اقدام، در مسیر توسعه ابزارهای مالی نوین در صنعت خودروسازی کشور، گام مهمی برداشته است. گواهی سپرده خودرویی در واقع اوراقی است که مالکیت خودرو را به صورت رسمی و قابل معامله در بورس کالا نشان میدهد؛ بدین ترتیب، خریداران میتوانند بدون واسطه و در بستری امن و شفاف، در بازار خودرو سرمایهگذاری کنند.
عرضه گواهی سپرده خودرو در بورس کالا مزایای مهمی را برای متقاضیان ایجاد میکند که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- امکان مشارکت و به کارگیری سرمایههای خُرد؛
- امکان خرید و فروش در هر زمان قبل از تحویل نهایی خودرو؛
- شفافیت در قیمتگذاری و حذف واسطهها و هزینههای جانبی؛
- نقدشوندگی بالا و قابلیت معامله مانند سهام؛
- فراهم شدن فرصت سرمایهگذاری سودده و مطمئن؛
- عدم وجود ریسکها و خطرات احتمالی معامله خودرو در بازار آزاد.
کارشناسان بازار و صنعت خودرو عقیده دارند با توجه به شرایط کنونی بازار خودرو، عرضه گواهی سپرده خودرویی KMC T9 میتواند به صورت هم زمان برای خریداران و سرمایهگذاران فرصت مناسبی باشد تا در محیطی قانونمند و قابل اعتماد، هم از مزایای مالکیت خودرو و هم از سود سرمایهگذاری برخوردار شوند. از طرفی
این اقدام کرمان موتور نشان میدهد این خودروساز در کنار تولید و توسعه محصولات جدید، نوآوری در روشهای فروش و تأمین مالی را دنبال میکند؛ گامی که میتواند به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت در بازار خودرو کشور منجر شود.
عرضه گواهی سپرده خودرو میتواند به طور همزمان فرصتی مناسب برای خریداران نهایی و سرمایهگذاران فراهم آورد تا در محیطی قابل اعتماد، از مزایای مالکیت خودرو و سود سرمایهگذاری بلندمدت بهرهمند شوند. همچنین عرضه این گواهی سپرده توسط گروه مالی کارآمد، بازوی سرمایه گذاری و تامین مالی کرمان موتور، میتواند شروع راه جدید و مقدمه تغییر ساختار سنتی معاملات خودرو در صنعت کشور باشد.