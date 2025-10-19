به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش فروش خودروی پارس نوآ محصول جدید شرکت پارس خودرو با استقبال عجیبی در بازار روبه رو شده است.بر اساس اطلاعی که ایلنا به دست آورده از روز سه شنبه ۲۲ مهر تا جمعه ۲۵ مهرماه، تعداد ۳۱۰ هزار ۳۰۰ نفر برای خودرو پارس‌نوآ ثبت نام کرده اند.

قرار است امروز یکشنبه، قرعه کشی برای اعلام اسامی منتخبان از میان این تعداد ثبت نام کننده برگزار شود و برندگان قرعه کشی باید مبلغ علی الحساب معادل ۴۳۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان واریز کنند.

این استقبال عجیب و غریب از خودرویی که هنوز به بازار نیامده و زمان تحویل آن در اولین مرحله از فروش، پاییز و زمستان سال آینده اعلام شده، قابل توجه است.

انتهای پیام/