خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال عجیب از ثبت نام محصول جدید شرکت پارس خودرو/ بیش از ۳۱۰ هزار نفر برای "پارس نوآ" ثبت نام کرده‌اند

استقبال عجیب از ثبت نام محصول جدید شرکت پارس خودرو/ بیش از ۳۱۰ هزار نفر برای "پارس نوآ" ثبت نام کرده‌اند
کد خبر : 1701983
لینک کوتاه کپی شد.

پیش‌فروش خودروی جدید «پارس نوآ» محصول شرکت پارس خودرو با استقبالی «عجیب و غریب» مواجه شد. در یک دوره چهار روزه (از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه)، بیش از ۳۱۰ هزار نفر برای این خودرو که زمان تحویل آن پاییز و زمستان سال آینده اعلام شده است، ثبت نام کردند. قرعه‌کشی برای اعلام اسامی منتخبان از میان این تعداد ثبت‌نام‌کننده، امروز یکشنبه برگزار می‌شود و برندگان باید مبلغ علی‌الحساب ۴۳۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان واریز کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیش فروش خودروی پارس نوآ محصول جدید شرکت پارس خودرو با استقبال عجیبی در بازار روبه رو شده است.بر اساس اطلاعی که ایلنا به دست آورده از روز سه شنبه ۲۲ مهر تا جمعه ۲۵ مهرماه، تعداد ۳۱۰ هزار ۳۰۰ نفر برای خودرو پارس‌نوآ ثبت نام کرده اند.

قرار است امروز یکشنبه، قرعه کشی برای اعلام اسامی منتخبان از میان این تعداد ثبت نام کننده برگزار شود و برندگان قرعه کشی باید مبلغ علی الحساب معادل ۴۳۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان واریز کنند.

این استقبال عجیب و غریب از خودرویی که هنوز به بازار نیامده و زمان تحویل آن در اولین مرحله از فروش، پاییز و زمستان سال آینده اعلام شده، قابل توجه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ