تداوم حمایت بانک تجارت از اقشار مختلف جامعه با اعطای 13 همت انواع تسهیلات قرضالحسنه
بانک تجارت با اعطای 63059 فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزش بیش از 13 همت تا پایان شهریورماه سال جاری با هدف ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود، به حمایت از اقشار مختلف جامعه پرداخته است.
این حمایتها در قالب تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری، حمایت از جوانی جمعیت، اشتغالزایی و مشاغل خانگی، ستاد دیه، ودیعه مسکن بهزیستی، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از کارآفرینان خرد و ... به متقاضیان سراسر کشور پرداخت شده است.
تسهیلات قرضالحسنه بانک تجارت با هدف تسهیل دسترسی اقشار مختلف به منابع ارزان و با همکاری شبکه گسترده شعب این بانک در سراسر کشور بهصورت مستمر در حال پرداخت است.
بانک تجارت با تکیه بر اصول شفافیت و پاسخگویی، اجرای سیاستهای عدالتمحور مالی و اهتمام به رفع نیازهای ضروری خانوارها، برنامههای حمایتی خود را در بخش اعطای تسهیلات قرضالحسنه با جدیت ادامه میدهد.