به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور ‌روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و تداوم سیاست‌های حمایتی خود از اقشار مختلف مردم، تا پایان شهریورماه سال 1404 با پرداخت 63059 فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش بیش از 130 هزار میلیارد ریال، گام موثری در راستای کمک به معیشت خانوارها و تامین نیازهای ضروری هم‌وطنان برداشته است.

این حمایت‌ها در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، حمایت از جوانی جمعیت، اشتغالزایی و مشاغل خانگی، ستاد دیه، ودیعه مسکن بهزیستی، مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از کارآفرینان خرد و ... به متقاضیان سراسر کشور پرداخت شده است.

تسهیلات قرض‌الحسنه بانک تجارت با هدف تسهیل دسترسی اقشار مختلف به منابع ارزان و با همکاری شبکه گسترده شعب این بانک در سراسر کشور به‌صورت مستمر در حال پرداخت است.

بانک تجارت با تکیه بر اصول شفافیت و پاسخگویی، اجرای سیاست‌های عدالت‌محور مالی و اهتمام به رفع نیازهای ضروری خانوارها، برنامه‌های حمایتی خود را در بخش اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با جدیت ادامه می‌دهد.