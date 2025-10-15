این مراسم با حضور فعالان و پیشکسوتان حوزه حمل‌ونقل و تجارت بین المللی و رسانه‌ها در مجموعه هتل ارم تهران برگزار شد.

امیر صدری، مدیرعامل دلژین در این مراسم، با اشاره به مسیری که این شرکت در یک سال گذشته طی کرده تا نقشی مؤثر در زنجیره تأمین کشور داشته باشد، گفت: «امروز دلژین پس از گذشت یک سال، از یک ایده به سازمانی پویا تبدیل شده است که قلبش برای رشد بازرگانی کشور می‌تپد. قدم‌های ما در این مسیر با سختی اما عشق برداشته شده است.»

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن قدردانی از تیم دلژین، مشاوران این مجموعه، نمایندگان آن در نقاط مختلف جهان و همچنین مشتریان دلژین، تأکید کرد که این شرکت در آستانه فصل جدیدی از زندگی خود قرار گرفته و خلق ارزش واقعی در حوزه‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین اهداف آن در مسیر پیش رو است.

راهکار برای حوزه‌های متنوع زنجیره تأمین

یونس واثق، رئیس هیئت‌مدیره دلژین نیز در حاشیه این رویداد عنوان کرد:‌ «مجموعه دلژین به صورت رسمی یک سال است که فعالیت خود را آغاز کرده اما گروه دلژین متشکل از افرادی است که سال‌های سال با یکدیگر در حوزه حمل‌ونقل فعالیت داشته‌اند و در یک سال گذشته تحت نام دلژین فعالیت خود را با استانداردهایی که مدنظر داشته‌اند، ادامه داده‌اند. طی این مدت استقبال خوبی از خدمات دلژین صورت گرفته است، به شکلی که در یک سال گذشته بیش از ۹۰۰ پرونده در حوزه‌های مختلف زنجیره تأمین را با تمرکز بر حمل‌ونقل بین المللی انجام داده‌ایم.»

او در ادامه با اشاره به مشکلاتی مانند تحریم‌ها که در مسیر تجارت بین‌المللی وجود دارد، عنوان کرد:‌ «با همه این مسائل چرخه اقتصاد کشور ما باید بچرخد و ما در دلژین با تجربه چندین هزار پرونده‌ای که در سال‌های گذشته انجام داده‌ایم، می‌توانیم برای صاحبان کسب‌وکار، بهترین راهکارهای عملیاتی را پیشنهاد دهیم. هر مجموعه‌ای که به نحوی در حوزه زنجیره تأمین بین‌المللی فعالیت می‌کند، می‌تواند از خدمات ما در دلژین استفاده کند.»

ضرورت تحول دیجیتال در صنعت حمل‌ونقل

دکتر مهدی جبرائیلی، دبیر کل جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه‌ای اتحادیه اروپا از دیگر سخنرانان این رویداد بود. او در حاشیه این رویداد درباره صنعت حمل‌ونقل و نقش فناوری‌های نوین در آن گفت: «حمل و نقل امروز دیگر تنها جابجایی کالا نیست بلکه صنعتی است که رقابت در آن همراه با به کارگیری داده و هوشمندسازی عملیات همراه شده است. سیستم‌های نوینی در صنعت حمل‌ونقل در دنیا به کاربرده می‌شود که نمی‌توان نسبت به آنها بی‌توجه بود. برای مثال امروزه در دنیا مسیریابی به شکل هوشمند صورت می‌گیرد و حجم محموله‌ها با انجام تحلیل داده‌های مرتبط با تقاضا و... مشخص می‌شود.»

جبرائیلی خاطرنشان کرد: «در این صنعت پیش‌بینی تقاضا از اهمیت زیادی برخوردار شده است؛ این پیش‌بینی‌ها در گذشته براساس تجربیاتی که افراد به شکل شخصی به دست می‌آوردند صورت می‌گرفت اما امروزه با توسعه فناوری هوش مصنوعی، امکان پیش‌بینی‌هایی با میزان خطای کمتر با تکیه برداده‌ها امکان‌پذیر شده است. امروز باید نیازهای مارکتینگ را با پتانسیل‌هایی که در صنعت حمل‌ونقل وجود دارد تطبیق داد و بهینه‌ترین روش‌ها را انتخاب و پیاده‌سازی کرد.»

دکتر مهدی جبرائیلی، دبیر کل جامعه مدیران و کارآفرینان حرفه‌ای اتحادیه اروپا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت اتوماسیون فرایندها و پیاده‌سازی داشبوردهای هوشمند مدیریتی اشاره کرد و گفت: «با استفاده از این ابزار تمام فرایندها می‌توان به شکل اتوماتیک انجام شود که باعث افزایش سرعت و کنترل ما خواهد شد. همه این موارد را با یک سیستم عصبی دیجیتال می‌توانیم پیاده‌سازی کنیم که برای توسعه اکوسیستم حمل‌ونقل لازم و ضروری است.»

رویدادی با حضور فعالان برجسته حمل‌ونقل بین‌المللی کشور

در این رویداد فعالان برجسته صنعت حمل‌ونقل بین المللی کشور از شرکت‌ها و نهادهای صنفی مختلف حضور داشتند که در این میان می‌توان به نام‌هایی همچون جواد سمساریلر، از پیشکسوتان صنفی حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی؛ محمد نیک‌پی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران؛ آرزو چیتگر، هم‌بنیان‌گذار مرکز بیزینس کوچینگ ایران؛ امیرحسین مومنی، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی آرسن فرابر پارس و سهیلا علیزاده، رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهین تجارت رستاک خلیج فارس اشاره کرد.

