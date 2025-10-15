خبرگزاری کار ایران
پگاه، «نشان برتر امنیت غذایی» را در همایش ملی تأمین مالی پایدار کسب کرد
شرکت صنایع شیر ایران (پگاه)، موفق به دریافت «نشان برتر امنیت غذایی» در اولین همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» شد. این نشان به پاس پیشگامی و دستاوردهای شرکت در حوزه پیشرفت پایدار در امنیت غذایی به صنایع شیر ایران اهدا گردید.

اولین همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» روز سه‌شنبه مورخ ۲۲ مهرماه، با حضور جمعی از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس، کارشناسان برجسته اقتصادی و فعالان بخش‌های کشاورزی و صنایع غذایی برگزار شد. 

هدف اصلی این رویداد، بررسی دقیق چالش‌ها و فرصت‌های موجود در مسیر تأمین مالی زنجیره‌های حیاتی تأمین غذا و حرکت به سوی دستیابی به امنیت غذایی مطمئن و پایدار در کشور بود.

در جریان این رویداد مهم، از شرکت‌ها و طرح‌هایی که نقشی محوری در تقویت زیرساخت‌های تولید و توزیع مواد غذایی ایفا کرده‌اند، با اهدای لوح و نشان‌های افتخار همایش قدردانی شد.

در بخش تقدیر از برگزیدگان، *عبدالامیر باروتکوب مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران پگاه، به عنوان یکی از چهره‌های برتر در زمینه «پیشرفت پایدار در امنیت غذایی»* انتخاب گردید و  غلامرضا زینلی، معاون توسعه مدیریت و منابع این شرکت، به نمایندگی از مدیرعامل، لوح تقدیر و نشان این همایش را دریافت نمود.

شایان ذکر است، مدیرعامل بانک کشاورزی در این مراسم بر این نکته تأکید کرد که حمایت از شرکت‌های پیشرو در این حوزه، در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری مستقیم برای تضمین آینده امنیت غذایی کشور تلقی می‌شود و نقش این بانک را به عنوان بازوی مالی اصلی بخش کشاورزی تقویت می‌نماید.

