به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار روابط‌عمومی فولادخوزستان، جلسه‌ی کمیته راهبری گروه فولاد خوزستان بعدازظهر سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ به ریاست امین ابراهیمی مدیرعامل و با حضور قائم‌مقامان، معاونان، مشاوران و مدیران بخش‌ها و واحدهای مختلف و مدیران عامل شرکت‌های تابعه در سالن کنفرانس شهدای مدافع حرم ورزشگاه فولاد خوزستان برگزار شد.

در ابتدای جلسه جعفر جنامی‌نیا مدیر استراتژی و تضمین کیفیت و دبیر کمیته راهبری، مصوبات جلسات قبل و دستور کار جلسه را تشریح و مدیران مربوطه نیز به ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های توسعه‌ای معاونت‌ها و واحدهای خود پرداختند.

در ادامه، حمیدرضا صادقی مدیر نت فولاد سازی گزارشی از عملیات پیچیده و بی‌سابقه تعویض استراکچر بیس سگمنت‌های ماشین ریخته‌گری اسلب ۱ ارائه نمود.

وی این پروژه را گامی مهم در مسیر بهبود زیرساخت‌های تولید و افزایش پایداری خطوط ریخته‌گری عنوان کرد. مازیار کیخائی مدیر نت احیاها نیز، گزارشی از اقدامات فنی صورت‌گرفته در زمینه افزایش راندمان فن استک در واحد زمزم ۱ ارائه نمود و نتایج مثبت حاصل از این بهبود عملکرد را تشریح نمود.

در بخش دیگری از جلسه، رحیم امید بخش مدیر امور اداری گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در حوزه معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی ارائه نمود.

وی از فراهم نمودن امکان جدیدی با عنوان داشبورد مدیریتی برای دسترسی مسئولان شرکت فولاد خوزستان به داده های موردنیاز خبر داد که با اجرایی شدن آن گام بلندی در راستای مدیریت منابع انسانی، مدیریت هزینه ها و امور جاری مجموعه برداشته خواهد شد.

در پایان این جلسه امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان ضمن ابراز خرسندی از اقدامات صورت گرفته در بخش های تولیدی شرکت، بر ضرورت استمرار پروژه‌های بهبود فنی و توسعه‌ای در بخش‌های مختلف تاکید نمود.

وی همچنین از تلاش و تعهد مدیران و کارکنان مجموعه برای تحقق اهداف تولیدی و راهبردی شرکت قدردانی و بر اهمیت نگاه سیستمی و آینده‌نگر در اداره سازمان با اولویت منابع انسانی تاکید داشت.

مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان تاکید داشت: مدیران مجموعه با هدف همگرایی و استفاده از تمامی ظرفیت ها، پذیرای کارکنان خود باشند و سعی کنند با ایجاد انگیزه برای آنان، بستر پیشرفت و توسعه مجموعه را فراهم سازند.

گفتنی است، در پایان مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان ضمن خیرمقدم به محمدطاهر احمدی مدیر جدید بازرسی و نظارت برای وی و سایر مسئولان شرکت آرزوی موفقیت نمود.

