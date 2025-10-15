ابوالفضل خلخالی با اشاره به وضعیت نگران‌ کننده آلودگی هوا در کشور گفت: در ایران از نظر سرانه مصرف سوخت‌های فسیلی حدود دو برابر میانگین جهانی مصرف دارد و در حال حاضر میانگین انتشار خودروهای کشور حدود ۱۷۰ گرم CO₂ در هر کیلومتر است. در حالی که در اتحادیه اروپا این عدد تا سال ۲۰۳۰ به ۵۹ گرم کاهش خواهد یافت.

وی افزود: هدف ما در کرمان موتور این است که تا سال ۱۴۰۷ میانگین انتشار CO₂ محصولاتمان را به حدود ۱۰۵ گرم در هر کیلومتر برسانیم. برای تحقق این هدف، توسعه خودروهای برقی و هیبریدی و بهبود بهره‌وری موتورهای بنزینی را در دستور کار قرار دادیم.

معاون توسعه محصول کرمان موتور تأکید کرد: تا امروز معادل ۸۸ درصد از سهم ناوگان حمل و نقل برقی در ایران متعلق به شرکت کرمان موتور است. این موضوع نشان دهنده پیشگامی و تلاش کرمان موتور در برقی سازی حمل و نقل عمومی و خصوصی است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰ ایستگاه شارژ و ۳۷ شارژر با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی توسط این شرکت در سراسر کشور نصب شده‌اند، در حالی که حمایت مؤثری از سوی نهادهای دولتی در این حوزه وجود نداشته است و هیچگونه برنامه ریزی منسجمی در این خصوص توسط وزارت صمت ارائه نمی‌شود.

خلخالی با اشاره به اهمیت تحقیق و توسعه در زنجیره ارزش خودروسازی، گفت: از سال ۱۴۰۰ واحد تحقیق و توسعه کرمان موتور شکل گرفت تا حلقه زنجیره ارزش در مجموعه تکمیل شود. بیش‌ترین ارزش افزوده در صنعت خودرو در بخش R&D ایجاد می‌شود و ما در کرمان موتور اکنون در مسیر توسعه پلتفرم‌های بومی قرار داریم تا بتوانیم خلق ارزش کنیم.

او با اشاره به برنامه کرمان موتور برای سال ۱۴۰۷ خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه «عهد ۱۴۰۷»، حدود ۶۰ درصد محصولات آینده شرکت بنزینی، ۳۰ درصد هیبریدی و ۱۰ درصد تمام‌ برقی خواهند بود. موتور بنزینی جدید با ۷۰ درصد داخلی‌ سازی، کاهش ۲۰ درصدی مصرف سوخت را به‌ همراه خواهد داشت و در بخش هیبریدی نیز با استفاده از فناوری‌های نوین، کاهش ۳۵ درصدی مصرف سوخت هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: با توجه به ناترازی انرژی و اینکه برق کافی برای رسیدن به دست مصرف کننده وجود ندارد، باید به سمت توسعه قوای محرکه هیبرید قدم برداریم، به همین علت کرمان موتور در این زمینه قدم‌های مهمی برداشته است.

خلخالی در ادامه درباره توسعه پلتفرم‌های جدید شرکت گفت: پلتفرم PS1 که با سرمایه‌ گذاری مشترک در ایتالیا توسعه یافته بود، اکنون به‌ صورت کامل در داخل کشور بومی‌ سازی شده و نسخه‌های هیبریدی و برقی آن نیز آماده توسعه و عرضه می‌شوند. علاوه بر آن، دو پلتفرم جدید با نام‌های KP2 و KP1 نیز در حال توسعه هستند و طیف گسترده‌ای از محصولات آینده کرمان موتور را تشکیل خواهند داد.

وی درباره محصولات آینده شرکت اعلام کرد:

خودروی ایگل برقی (PS11) نخستین محصول تمام‌ برقی کرمان موتور است که پک باتری آن متناسب با پلتفرم پایه، با طراحی T شکل توسعه و تولید شده و در مرحله آزمایش و کالیبراسیون قرار دارد.

همچنین خودروی شدو به‌ طور کامل در داخل مجموعه کرمان موتور طراحی و توسعه یافته و در کمتر از دو سال به مرحله تولید نمونه‌های اولیه رسید. نسخه هیبرید کی‌ام‌سی شدو به‌ همراه ایگل هیبرید در سال آینده معرفی می‌شوند. در ادامه نیز توسعه محصولات جدید بر پایه پلتفرم‌های KP21 و KP22 با قوای محرکه بنزینی، هیبریدی و الکتریکی در دستور کار شرکت کرمان موتور قرار دارند.

در پایان، ابوالفضل خلخالی با تأکید بر رویکرد فناورانه کرمان موتور تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که مسیر توسعه محصول، ارتقای فناوری و حرکت به‌سوی کاهش آلودگی و مصرف سوخت را با جدیت ادامه دهیم. باور داریم که آینده صنعت خودرو ایران در گرو سرمایه‌گذاری در دانش، تحقیق و نوآوری است.

