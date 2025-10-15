هاتف حسین‌خانی، مدیرعامل هلدینگ ارس‌شاهین، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه پنجمین نمایشگاه صنعت و ابزار که در محل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب برگزار شد، از وضعیت فعالیت این مجموعه و چالش‌های جدی واردکنندگان ابزار صنعتی سخن گفت.

وی در معرفی شرکت خود اظهار کرد: هلدینگ ارس‌شاهین فعالیت خود را از سال ۱۹۹۴ میلادی آغاز کرد. ابتدا در ارمنستان مستقر بودیم و حدود ده سال در آن کشور فعالیت داشتیم. سپس حوزه فعالیت خود را به قرقیزستان و قزاقستان گسترش دادیم. حدود ۲۰ سال پیش نیز وارد بازار ایران شدیم و اکنون به‌صورت مستقیم از کارخانه و شرکت خود در خارج از کشور ابزار صنعتی وارد می‌کنیم.

وی افزود: ما در خارج از کشور سهام‌دار یک کارخانه تولید ابزار هستیم و محصولات‌مان از نظر کیفیت در سطح رقابتی بالایی قرار دارد. در حال حاضر علاوه بر بازار ایران، به کشورهای ترکیه و روسیه نیز صادرات داریم. همچنین در حوزه لوازم جرثقیل و بالابر هم فعالیت می‌کنیم و به تازگی برند خود را در این بخش ثبت کرده‌ایم.

چالش بزرگ واردکنندگان؛ بی‌ثباتی نرخ ارز و مسیر سخت ترخیص کالا

مدیرعامل هلدینگ ارس‌شاهین در ادامه درباره چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه گفت: بزرگ‌ترین مشکل ما نوسان نرخ دلار است. متأسفانه قیمت ارز در کشور ثبات ندارد و نمی‌توان برای فردا برنامه‌ریزی کرد. اگر دولت نرخ مشخصی برای دلار تعیین کند و تا پایان سال بر همان مبنا باقی بماند، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان حل می‌شود.

وی افزود: مسئله دیگر، مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و گمرک است. در حال حاضر کامیون‌های ما بیش از دو ماه است که در گمرک بوشهر و بندرعباس متوقف مانده‌اند، چون ثبت سفارش‌ها بسته شده است. برای هر کانتینر ۴۰ فوت، روزانه حدود ۱۲۰ دلار جریمه انبارداری باید پرداخت کنیم؛ در حالی که هیچ گوش شنوایی برای حل این وضعیت وجود ندارد.

حسین‌خانی تأکید کرد: حق فعالان اقتصادی نیست که به دلیل بروکراسی طولانی و بی‌ثباتی ارزی، سرمایه‌شان معطل بماند. ما برای کمک به صنعت کشور تلاش می‌کنیم، اما این شرایط واقعاً انگیزه و امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

لزوم توجه مسئولان به مشکلات واقعی صنعتگران

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری، ابزار و صنعت کشور با همین مشکل روبه‌رو هستند. حدود ۹۰ درصد از همکاران ما در گفت‌وگوها اعلام کرده‌اند که روند ترخیص کالا و ثبت سفارش برایشان قفل شده است. در حالی که ما باید تشویق شویم تا سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی کنیم، عملاً هر روز با موانع جدیدی روبه‌رو می‌شویم.

حسین‌خانی گفت: تنها خواسته من این است که مسئولان صدای ما را بشنوند. بسیاری از فعالان این حوزه شب‌ها با نگرانی می‌خوابند که آیا فردا کالاهایشان آزاد می‌شود یا نه. در چنین شرایطی ادامه کار بسیار دشوار است، اما با این حال تلاش می‌کنیم چرخه صنعت متوقف نشود.

