همه چیز درباره تسهیلات ۷۰۰ میلیونی اعتبار ملی؛ از جزئیات دریافت غیرحضوری تا پرداخت اقساط
با توجه به استقبال گسترده مشتریان از تسهیلات اعتبار ملی بانک ملی ایران، پرسشهای متعددی درباره شرایط، مراحل و جزئیات دریافت این تسهیلات مطرح شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در ادامه به مهمترین سوالات مشتریان پاسخ دادهایم تا فرآیند دریافت وام برای متقاضیان شفافتر شود.
تسهیلات اعتبار ملی چیست و بر چه مبنایی پرداخت میشود؟
تسهیلات اعتبار ملی نوعی وام مبتنی بر میانگین کارکرد روزانه حساب مشتری است. به این معنا که هرچه میانگین موجودی حساب بیشتر باشد، سقف اعتبار قابل دریافت نیز بالاتر خواهد بود.
سقف مبلغ تسهیلات اعتبار ملی چقدر است؟
مشتری میتواند تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات اعتبار ملی دریافت کند. نکته قابل توجه این است که امکان دریافت این تسهیلات تا سقف مذکور(۷۰۰میلبون تومان) به دفعات متعدد در قالب همین طرح وجود دارد.
مراحل دریافت این تسهیلات به چه صورت است؟
تمامی مراحل دریافت تسهیلات اعتبار ملی بهصورت غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن بام بانک ملی انجام میشود. هیچ نیازی به مراجعه حضوری به شعبه در مراحل ثبت، بررسی و پرداخت تسهیلات وجود ندارد.
چگونه میتوان مبلغ اقساط و شرایط بازپرداخت را پیش از درخواست بررسی کرد؟
برای محاسبه مبلغ اقساط و شرایط بازپرداخت، محاسبهگر آنلاین تسهیلات اعتبار ملی در وبسایت بانک ملی و در سامانه بام در دسترس است.
نرخ سود وام اعتبار ملی چقدر است؟
مشتری میتواند متناسب با نیاز خود، یکی از نرخهای ۱۴، ۱۸ یا ۲۳ درصد را انتخاب کند. انتخاب نرخ سود، بر مبلغ قسط و مدت بازپرداخت تأثیر دارد.
آیا برای دریافت این تسهیلات نیاز به ارائه چک یا سفته است؟
خیر. در طرح اعتبار ملی نیازی به ارائه چک، سفته یا گواهی کسر از حقوق وجود ندارد. تنها رتبه اعتباری وامگیرنده و ضامن بررسی میشود.
آیا امکان انتقال امتیاز این تسهیلات به دیگران وجود دارد؟
انتقال تسهیلات در حال حاضر تنها برای اشخاص حقوقی میسر است و در حال حاضر ، انتقال امتیاز تسهیلات اعتبار ملی برای اشخاص حقیقی به دیگران امکانپذیر نیست.
چه شرایطی برای ضامن در این طرح وجود دارد؟
ضامن باید کاربر فعال اپلیکیشن بام باشد و برای تایید ضمانت، حتما وارد بام شود و قرارداد را به صورت دیجیتال امضا کند.
امضای دیجیتال قرارداد از چه طریق انجام میشود؟
امضای دیجیتال در طرح اعتبار ملی فقط از طریق اپلیکیشن اندرویدی بام امکانپذیر است و فعلا از طریق نسخه وب یا سیستمعامل IOS قابل انجام نیست.
وام در چه زمانهایی واریز میشود؟
پرداخت وام از تاریخ سوم تا بیستوهشتم هر ماه و در ساعات ۶، ۱۰، ۱۵، ۱۸ و ۲۲ انجام میشود.
در صورت نیاز به حذف وام ثبتشده یا تغییر ضامن چه باید کرد؟
برای حذف تسهیلات ثبتشده پیش از واریز وجه یا در صورت نیاز به حذف و تعویض ضامن، مراجعه حضوری به شعبه الزامی است.
مراحل اصلی دریافت تسهیلات اعتبار ملی چیست؟
1. ثبت امضای دیجیتال در اپلیکیشن بام توسط وامگیرنده و ضامن
2. افتتاح حساب کوتاه مدت اعتبار ملی
3. ثبت درخواست وام (حداقل ۳۰ روز پس از افتتاح حساب و سپرده گذاری)
4. معرفی ضامن
5. تایید ضمانت توسط ضامن