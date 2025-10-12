استارتاپ هایی مانند میهمان شو چگونه ظرفیت های اقامتی را افزایش دادند ؟
در ادامه به بررسی نقش استارتاپهای حوزه گردشگری و اقامت در گسترش ظرفیت اقامتی تهران، مزایای استفاده از آنها نسبت به هتلهای سنتی خواهیم پرداخت.
در تعطیلات یا روزهای شلوغ، ممکن است مسافران زیادی بخواهند به تهران سفر کنند، اما هنگام رزرو اتاق هتل با پیام «در تاریخ انتخابی شما اتاق خالی وجود ندارد» مواجه شوند. اکثر هتلها ظرفیت محدودی دارند و قیمت سرویس آنها برای خانوادههایی که تعداد نفراتشان زیاد است به صرفه نیست. استارتاپهای فعال حوزه گردشگری و اقامت با ایجاد پلتفرمهای آنلاین اجاره روزانه خانه در تهران این محدودیت را برطرف کردهاند. در ادامه به بررسی نقش استارتاپهای حوزه گردشگری و اقامت در گسترش ظرفیت اقامتی تهران، مزایای استفاده از آنها نسبت به هتلهای سنتی خواهیم پرداخت.
نقش استارتاپها در گسترش ظرفیت اقامتی تهران
قبل از شروع کار پلتفرمهای اجاره روزانه خانه در تهران همانند "میهمان شو"، مسافرانی که قصد سفر به تهران را داشتند یا باید در هتل اقامت میکردند و یا بهصورت سنتی و از طریق واسطهها رزرو آپارتمان مبله تهران را انجام میدادند. با روی کار آمدن استارتاپها و سامانههای رزرو اینترنتی، ظرفیت اقامتی تهران چند برابر شد. زیرا هر کسی که خانه یا آپارتمان خالی داشت، میتوانست واحد خود را در این سامانهها ثبت کند و آن را برای اجاره کوتاهمدت در اختیار مسافران قرار دهد. در ادامه، به بررسی راهکارهایی که استارتاپها برای افزایش ظرفیت اقامتی تهران به کار بردهاند، میپردازیم.
ایجاد پلتفرمهای آنلاین اجاره روزانه خانه
یکی از اقداماتی که استارتاپهایی چون mihmansho.com برای بالا بردن ظرفیت اقامتی تهران انجام دادهاند، ایجاد پلتفرمهای آنلاین اجاره روزانه آپارتمان مبله، ویلا و سوییت است. با استفاده از این پلتفرمها، مالکان میتوانند خانهها و آپارتمانهای شخصی خود را به مسافرانی که به دنبال اقامت کوتاهمدت هستند، اجاره دهند. مسافران نیز میتوانند از طریق وبسایتهای معتبر رزرو سوئیت تهران، با موبایل یا کامپیوتر، واحد مورد نظر خود را جستجو کرده و بر اساس بودجه، منطقه، تعداد نفرات و امکانات، رزرو کنند. سیستمهای آنلاین این پلتفرمها بهصورت هوشمند تقویم رزروها را مدیریت میکنند تا هیچ واحدی بهطور همزمان برای چند نفر رزرو نشود و مالک کنترل کامل روی رزروها داشته باشد. با این روش، مالکان میتوانند از ظرفیت خالی خانههای خود درآمد کسب کنند و همزمان، کمبود ظرفیت هتلها را پوشش دهند.
همکاری با مالکان خانه و آپارتمانهای شخصی
یکی دیگر از کارهای مهم استارتاپها برای افزایش ظرفیت اقامتی تهران، همکاری با مالکان خانه و آپارتمانهای شخصی است. بسیاری از واحدهای مسکونی در طول سال خالی میمانند و استفاده از آنها میتواند گزینههای اقامتی شهر را بیشتر کند. استارتاپها با ایجاد پلتفرمهای آنلاین، امکان اجاره کوتاهمدت خانه، آپارتمان یا سوئیت را برای مسافران فراهم کردهاند و همچنین مالکان میتوانند از واحدهای خالی خود درآمد داشته باشند. ثبت ملک در پلتفرمهای رزرو خانه تهران بسیار ساده است. مالک ابتدا وارد سایت میشود و با ایجاد حساب کاربری، اطلاعات پایه خود را وارد میکند. سپس مشخصات واحد خود را مانند نوع ملک (خانه، آپارتمان یا سوئیت)، تعداد اتاقها، ظرفیت نفرات، امکانات موجود (مثل اینترنت، تلویزیون، پارکینگ و …) و منطقه ملک ثبت میکند. بعضی از از وبسایتهای اقامتی علاوهبر عکس امکاناتی مثل تور مجازی ارائه میدهند که قبل از رزرو، میتوانید فضای خانه، آپارتمان یا سوئیت را به صورت کامل ببینید. این تجربه مانند بازدید حضوری است و به مسافران کمک میکند سریعتر محل اقامت مناسب خود را انتخاب کنند.
تنوع در قیمت و مدت اقامت
همانطور که میدانید، برخی از هتلها برای خانوادههای پرجمعیت مناسب نیستند و پیدا کردن واحد با تعداد کافی تخت یا امکانات دلخواه سخت است. این محدودیت باعث میشود مسافران در زمانهای پربازدید با مشکل کمبود اقامتگاه مناسب مواجه شوند. استارتاپها با ایجاد پلتفرمهای آنلاین اجاره خانه، این مشکل را رفع کردهاند. آنها قیمت روزانه یا کوتاهمدت واحدها را براساس نیاز بازار و شرایط شخصی تنظیم کرده و حتی تخفیف لحظه آخری و یا تغییرات ارائه میکنند. مسافران نیز میتوانند با توجه به بودجه، تعداد نفرات و مدت اقامت، واحدهای مختلف را مقایسه و رزرو کنند. این روش باعث میشود حتی برای یک شب یا چند هفته، گزینههای بیشتری در دسترس باشد و مسافران بتوانند راحتتر سوئیت در تهران را رزرو کنند. به این ترتیب، استارتاپها با فراهم کردن انعطاف در قیمت و مدت اقامت، محدودیت هتلها را جبران کردهاند و تجربه رزرو راحت و به صرفهای برای مسافران ایجاد کردهاند. با این روش حتی برای یک شب یا چند هفته، گزینههای بیشتری در دسترس است و مسافران راحتتر میتوانند سوئیت در تهران رزرو کنند. استارتاپها با فراهم کردن انعطاف در قیمت و مدت اقامت، محدودیت هتلها را جبران کرده و تجربهای راحت برای مسافران ایجاد کردهاند.
مزایای اجاره آنلاین خانه در مقابل هتلها
استارتاپها با ارائه پلتفرمهای آنلاین اجاره خانه، امکاناتی را فراهم کردهاند که هتلهای سنتی معمولاً قادر به ارائه آنها نیستند.
|
ویژگی
|
هتلها
|
اجاره آنلاین خانه
|
توضیح
|
انعطاف در قیمت
|
محدود
|
بالا
|
امکان تخفیف لحظهای، تغییر نرخ براساس متراژ اقامت
|
تعداد نفرات قابل اسکان
|
محدود (معمولاً ۲ تا ۴ نفر)
|
انعطافپذیر
|
مناسب خانوادههای پرجمعیت و گروههای بزرگ
|
امکانات داخلی
|
استاندارد
|
گسترده و قابل انتخاب
|
آشپزخانه، اینترنت، تلویزیون، پارکینگ، استخر و …
|
دسترسی به مناطق مختلف شهر
|
محدود
|
گسترده
|
امکان رزرو در مناطق مختلف و به نزدیک جاذبههای گردشگری
|
تور مجازی قبل از رزرو
|
ندارد
|
تصاویر، تور مجازی، بازدید ۳۶۰ درجه
|
مسافر پیش از رزرو میتواند فضای واحد را بهصورت کامل ببیند
|
حریم خصوصی
|
کمتر
|
بالا
|
مسافر کنترل کامل بر ورود و استفاده از فضای خصوصی دارد
|
امکان رزرو کوتاهمدت یا بلندمدت
|
محدود
|
انعطاف بالا
|
حتی برای یک شب تا چند هفته امکان رزرو وجود دارد
|
تنوع واحدها
|
کم
|
بسیار بالا
|
خانه، آپارتمان، سوئیت، ویلا، خانههای لوکس یا اقتصادی
تاثیر پلتفرمهای آنلاین بر گردشگری تهران
پلتفرمهای آنلاین اجاره خانه، تاثیر زیادی روی گردشگری تهران داشتهاند. قبل از این سامانهها، مسافران در تعطیلات و روزهای شلوغ به سختی اقامتگاه پیدا میکردند و گزینههای کمی داشتند. حالا میتوانند در مناطق مختلف شهر خانه رزرو کنند، حتی جایی که هتل وجود ندارد. این پلتفرمها به مسافران کمک میکنند واحدی با امکانات کامل مانند آشپزخانه، استخر، پارکینگ یا اینترنت انتخاب کنند و مدت اقامت و تعداد نفرات را طبق نیاز خود تعیین کنند. خانوادههای پرجمعیت نیز راحتتر میتوانند برنامه سفر بچینند. همچنین، مالکان خانه و آپارتمان میتوانند از واحدهای خالی درآمد کسب کنند و گردشگری تهران رونق پیدا میکند.