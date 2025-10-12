به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ایران خودرو، گروه صنعتی ایران‌خودرو با صدور بیانیه‌ای خطاب به مردم شریف ایران، توضیحاتی درخصوص ضرورت اصلاح قیمت محصولات به دلیل شرایط اقتصادی ارایه کرد.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

ملت شریف و بزرگوار ایران؛

ایران‌خودرو، همان‌گونه که از نامش پیداست، فرزند این خاک و زاده‌ اراده و همت ایرانی است. ما در این شرکت، با وجود همه دشواری‌ها و موانعی که در ماه‌های اخیر پیش رو داشته‌ایم، همچنان بر عهد خود با مردم و میهن پایبند مانده‌ایم؛ عهدی برای تولید، پیشرفت و حفظ نام نیک صنعت ملی.

بدیهی است، هیچ تغییر قیمتی برای ما خوشایند نیست، اما شرایط اقتصادی امروز، افزایش بهای مواد اولیه، ارز تامینی و هزینه‌های تولید، ما را ناگزیر ساخته تا با کم‌ترین میزان افزایش و صرفا برای حفظ تداوم تولید و جلوگیری از زیان به سهام دولتی، عمومی و خصوصی و سرمایه‌های ملی و مردمی و ارتقای کیفیت و نوسازی خطوط، نرخ‌های جدید را اعمال کنیم.

از هم‌میهنان عزیز می‌خواهیم این تصمیم را نه به‌عنوان حرکتی سودجویانه، بلکه تلاشی برای بقای تولید داخلی و پاسداری از «حق‌الناس» بدانند.

اکنون در پاسخ به اظهارات اخیر سازمان حمایت، نکات زیر را به استحضار ملت عزیز می‌رسانیم:

-ایران‌خودرو، بر پایه بند ۱-۳ ذیل ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱، طی نامه شماره ۱۴۰۴۴۱۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸، مستندات و محاسبات واقعی قیمت تمام‌شده محصولات خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده است.

-طبق همان مصوبه، سازمان حمایت مکلف بود حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر درباره قیمت‌ها اقدام کند.

در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، قانون صراحت دارد که سکوت سازمان به منزله تایید قیمت‌های پیشنهادی عرضه‌کننده تلقی می‌شود.

-با این حال، سازمان محترم حمایت طی نامه شماره ۶۲۲۹۳۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ پاسخی ارایه کرده که از منظر حقوقی و قانونی، فاقد وجاهت است؛ چرا که با مفاد بند ۵ ماده ۵۸ و ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نص صریح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن در تعارض است.

بنابراین، هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو، با احترام به قانون و در اجرای دقیق مصوبات شورای رقابت و با توجه به عدم اظهارنظر قانونی سازمان حمایت در مهلت مقرر، اقدام به اعمال تغییرات کرده است.

هدف ما روشن است: پایداری تولید ملی، ارتقای کیفیت خودرو ایرانی و رعایت قوانین و مقررات و حفظ منافع مردم و سهام‌داران که همگی از دارایی‌های عمومی کشورند.

ایران‌خودرو، خود را نه تنها تولیدکننده خودرو بلکه خدمتگزار مردم ایران می‌داند.

پاینده باد ایران و ایرانی

