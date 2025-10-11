نورالله عظیم‌نیا، مدیرعامل "شرکت لادیز تجارت جاده ابریشم" در خصوص انتخابات انجمن واردکنندگان برنج، به خبرنگار ایلنا گفت: انتخابات انجمن واردکنندگان برنج هفته گذشته چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور ۱۰۱ شرکت واجد شرایط برگزار شد که از این میان، ۹۸ شرکت در رأی‌گیری شرکت کردند. در این انتخابات، ۱۸ نفر به عنوان کاندیدا حضور داشتند که در نهایت ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و ۳ نفر به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. در بخش بازرسی نیز، ابوذر قلندری به عنوان بازرس اصلی و آوات تیموری به عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

وی عنوان کرد: به گفته اعضاء مشارکت صددرصدی شرکت‌ها در این انتخابات، نشان از اعتماد و پیگیری فعالان این صنف دارد. همچنین انتخابات هیئت‌ رئیسه انجمن برای تعیین رئیس، نایب‌رئیس و خزانه‌دار قرار است فردا بیستم مهر ماه از میان اعضاء منتخب برگزار شود.

تداوم مشکلات ارزی و آسیب به اعتبار واردکنندگان

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران، مهم‌ترین چالش این صنف را معوقات ارزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حدود ۹ ماه است که ما ارزی دریافت نکرده‌ایم و شرکت‌ها از بانک مرکزی و دولت طلبکارند که این موضوع هم به اعتبار ما نزد فروشندگان خارجی لطمه زده و هم باعث شده تا آن‌ها دیگر حاضر به همکاری اعتباری با واردکنندگان ایرانی نباشند. از طرف دیگر، افزایش هزینه تمام‌ شده کالا و تورم ناشی از آن نیز از تبعات همین موضوع است.

وی افزود: پس از ماجرای واردات چای "دبش" و اجرای سهمیه‌بندی‌ها، روند پرداخت ارز ابتدا با تأخیرهای یک تا دوماهه آغاز شد و اکنون به تأخیر ۹ماهه رسیده است. متأسفانه بانک مرکزی هنوز با واردکنندگان تسویه نکرده است.

این فعال صنفی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ناشی از سهمیه‌بندی واردات برنج اشاره کرد و گفت: در شرایطی که قیمت برنج ایرانی در بازار از ۴۰۰ هزار تومان هم فراتر رفته است، انتظار می‌رفت دولت برای تعادل بازار، ثبت سفارش برنج خارجی را آزاد کند. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه محدودیت‌ها بیشتر هم شد. هر سال معمولاً از تیر تا آذر ماه واردات برنج برای حمایت از برداشت داخلی ممنوع می‌شد. امسال با مصوبه معاون اول رئیس جمهور، قرار بود این ممنوعیت لغو شود تا بازار آرام بگیرد، اما متأسفانه مجلس این مصوبه را رد کرد و اکنون گمرک‌ از ترخیص بارهای موجود جلوگیری می‌کند.

گلایه از نادیده گرفتن شرکت‌های کوچک

وی تصریح کرد: شرکت‌های کوچک که به اصطلاح کمینه نامیده می‌شوند، سهم ناچیزی از بازار دارند و در بسیاری از دوره‌ها سهمیه‌ای به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. اکنون بیش از صد شرکت پشت صف سهمیه مانده‌اند و حتی یک کیلو هم از وزارت جهاد کشاورزی سهمیه نگرفته‌اند، چرا که گفته می‌شود سابقه فعالیتی ندارند. این در حالی است که همین شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری جدید وارد بازار شده‌اند و باید از جایی شروع کنند.

مدیرعامل شرکت "لادیز تجارت جاده ابریشم" گفت: وزارت جهاد می‌تواند درصد اندکی از سهمیه شرکت‌های بزرگ و دولتی را کسر کند و به شرکت‌های کوچک اختصاص دهد تا این فعالان جوان هم فرصت حضور واقعی در بازار را پیدا کنند.

وی در پایان به موضوع ارز ترجیحی پرداخت و خاطر نشان کرد: تمام اعضاء صنف متفق‌القول هستند که ارز ترجیحی برای برنج باید حذف شود. تا زمانی که این ارز وجود دارد، بازار با رانت، اختلاف قیمت و نابسامانی روبه‌روست. اگر ارز ترجیحی حذف شود و اجازه دهند واردکنندگان با منابع خودشان اقدام کنند، قیمت‌ها به تعادل می‌رسد، کیفیت بالا می‌رود و رقابت سالم‌تری شکل می‌گیرد.

عظیم نیا تأکید کرد: در این صورت هم صرفه‌جویی ارزی برای کشور رخ می‌دهد و هم بازار به ثبات و شفافیت بیشتری می‌رسد.

