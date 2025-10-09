آغاز به کار نمایشگاه بینالمللی خودرو تبریز؛
درخشش پارسخودرو در نخستین روز/ پارسنوآ در کانون توجه بازدیدکنندگان
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو تبریز، بزرگترین نمایشگاه خودرویی شمالغرب کشور با حضور پررنگ شرکت پارسخودرو آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت پارس خودرو، مراسم افتتاح این نمایشگاه شب گذشته باحضور صابر پرنیان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، بهمن حسینزاده مدیرعامل شرکت پارسخودرو و جمعی از مدیران گروه سایپا، مسئولان استانی، صنعتگران، فعالان صنایع قطعهسازی و تجار در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی خودرو تبریز برگزار شد.
پنج محصول جدید شرکت پارسخودرو شامل پارسنوآ، چانگان UNI-K، 421P، رووی eRX5 و سهند اتوماتیک به نمایش گذاشته شده است پارسنوآ محصول جدید شرکت پارسخودرو نیز از همان ساعات ابتدایی آغاز به کار نمایشگاه با استقبال گسترده بازدیدکنندگان، مسئولان استانی و مدیران صنایع خودرو و قطعهسازی آذربایجان شرقی مواجه شد.
همچنین برای اولینبار در کشور، تست رانندگی با این خودرو در این نمایشگاه صورت میگیرد که در شب نخست، مورد استقبال عموم قرار گرفت این نمایشگاه تا روز شنبه ۱۹ مهرماه ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ باحضور در سالن امیرکبیر، از محصولات پارسخودرو در غرفه گروه خودروسازی سایپا بازدید کنند.