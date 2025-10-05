بازار سرمایه راهگشای صنعت خودرو / بحران نقدینگی میتواند تولید خودرو را متوقف کند
نشست تخصصی تامین مالی در صنعت قطعه سازی با حضور مدیران شرکتهای قطعه سازی، اعضا و مدیران انجمن قطعه سازان، کارشناسان صنعت خودرو و فعالان اقتصادی برگزار و راهکارهای استفاده از بازار سرمایه برای عبور از بحران نقدینگی و حفظ پایداری تولید خودرو بررسی شد.فعالان این حوزه بر نقش کلیدی ابزارهای نوین مالی و همکاری مستمر زنجیره تأمین در جلوگیری از توقف تولید و توسعه صنعت خودرو تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی ارائه راهکارهای تامین مالی در صنعت قطعه سازی، به همت شرکت کرمان موتور، کادک و گروه مالی کارآمد در سالن همایشهای رایزن برگزار شد. در این نشست مدیران و فعالان این حوزه به بررسی وضعیت موجود در صنعت خودرو و صنایع وابسته، چالشها و ظرفیتهای تامین مالی، بازار سهام، خدمات کارگزاری کارآمد و وضعیت زیان دهی خودروسازی و قطعه سازی پرداختند.
تأمین نقدینگی اصلیترین چالش قطعه سازان
علی بهرامی مدیر عامل شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو (کادک)، با اشاره به اهمیت زنجیره تأمین در صنعت خودرو و سه اصل بنیادین همگرایی و ادغام میان بازیگران زنجیره، ارتباط مؤثر و سازنده بر پایه استراتژی تجاری و پایداری تأمین مالی در این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر، تأمین نقدینگی یکی از اصلیترین چالشهای قطعه سازان کشور به شمار میآید.
وی گفت: در حال حاضر، کادک با ۲۳۰ شرکت قطعه سازی قرارداد همکاری دارد؛ از این میان ۱۹۷ شرکت به صورت فعال تأمین قطعه انجام میدهند و مابقی نیز در قالب قراردادهای پروژهای فعالیت دارند.
بهرامی با اشاره به نقش ابزارهای مالی در پایداری زنجیره تأمین تصریح کرد: برای کمک به قطعه سازان از ابزار خرید دین استفاده کردیم که به عنوان ابزاری مؤثر در تأمین نقدینگی، به تثبیت جریان مالی زنجیره کمک کرد. در سال ۱۴۰۳ با وجود مشکلات متعدد اقتصادی، مالی و بانکی، زنجیره تأمین همراهی چشمگیری داشت و اجازه نداد خط تولید کرمان موتور حتی یک ساعت متوقف شود. باور ما این است که اگر خودروساز آسیب ببیند، کل زنجیره تأمین نیز متضرر خواهد شد.
تجربه کرمان موتور در بازار سرمایه
حامد شادکام، مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری آرمان گستر پاریز (خکرمان)، مسیر تأمین مالی کرمان موتور از بازار سرمایه را توضیح داد و تاکید کرد که استفاده از اوراق بهادار و ابزارهای مالی متنوع، نقش مهمی در توسعه تولید و پایداری شرکت داشته است.
وی همچنین به اهمیت انضباط مالی و شفافیت در همکاری با بازار سرمایه اشاره کرد که موجب پذیرش سهام شرکت در بورس شده است.
مدیر عامل شرکت سرمایهگذاری آرمان گستر پاریز به مشکلات سال 96 در صنعت خودرو و شرکت کرمان موتور اشاره کرد و توضیح داد: با توجه به شرایط آن زمان، فروش خودرو به عنوان ابزار تأمین مالی کافی و پایدار نبود، بنابراین کرمان موتور به سمت بازار سرمایه رفت. رشد تولید به 70 هزار دستگاه، مهمترین اثر مثبت و نتیجه آن تامین مالی بود. تجربه کرمان موتور نشان داد که حتی منابع مالی گران، در صورت استفاده درست و همراه با انضباط مالی، میتواند به توسعه تولید منجر شود و ابزارهای نوین بازار سرمایه، ظرفیت جهش و توسعه را فراهم میکنند.
شادکام با اشاره به اینکه کرمان موتور اولین مجموعهای است که گواهی سپرده خودرو در بورس را ایجاد کرده است، بیان کرد: بازار سرمایه به عنوان مکمل تامین مالی از شبکه بانکی و به عنوان تامین مالی بلند مدت گزینه مناسبی است. گروه مالی کارآمد به عنوان گروهی تخصصی میتواند به صنایع مختلفی از جمله قطعه سازی، راهکارهای ارزشمندی ارائه دهد.
ظرفیتهای بازار سرمایه و کارگزاریها
علیرضا کنعانی، مدیر عامل گروه مالی کارآمد نیز در این همایش، ظرفیتهای گسترده بازار سرمایه را در چهار محور سرمایهگذاری، معاملات و کارگزاریها، تامین مالی و مدیریت ریسک تشریح کرد.
وی همچنین به مقایسه مزایای صندوقهای درآمد ثابت با سپردههای بانکی و امکان نقدشوندگی بهتر این صندوقها اشاره کرد و از فرصتهای بازار سرمایه برای تامین مالی صنایع از جمله قطعه سازی سخن گفت.
به عقیده مدیر عامل گروه مالی کارآمد، استفاده از ابزارهای متنوع این بازار، علاوه بر تأمین مالی پایدار، به عمق بخشی بازار سرمایه و توسعه کسبوکارها کمک میکند.
کنعانی با اشاره به تمایل صنایع برای ایجاد نهاد مالی، گفت: به دلیل ظرفیتهای بسیار بالای بازار سرمایه، صنایع بزرگ کشور به صورت مستقل پیگیر ایجاد نهاد مالی در مجموعه خود هستند که مجموعه خودروسازی کرمان موتور و گروه مالی کارآمد در این زمینه پیشگام به شمار میآیند.
بحران مالی و زیانهای صنعت خودرو و قطعه سازی
آرش محبینژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو، در ادامه این همایش به مشکلات بسیار جدی اقتصادی و مالی صنعت خودرو پرداخت و اعلام کرد: 120 همت آینده فروش خودروسازان داخلی در قالب قراردادها صورت گرفته و همچنین ۱۶۰ همت مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان وجود دارد.
وی خواستار تسهیلات بیشتر و ابزارهای متنوع تامین مالی همچون اوراق گام و خرید دین برای حل بحران نقدینگی شد و هشدار داد که توقف تولید صنعت خودرو میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی به همراه داشته باشد.
محبینژاد با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی در کشور تاکید کرد: بسیاری از صنایع به خصوص قطعه سازان و خودروسازان برای حفظ فعالیت و رشد، نیازمند استفاده از روشهای نوین تامین مالی هستند.
انتقاد از عدم حمایت
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با انتقاد از نهادهای مربوط گفت: برخی نهادها هیچ کمکی در این ایام پر چالش برای قطعه سازان نکردند.
محبینژاد بدهی جاری دو خودروسازی بزرگ کشور به قطعه سازان را بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: برنامه تولیدی ۱.۵ میلیون دستگاهی وزارت صمت برای سال 1404 با این شرایط به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.
تجربه چالشهایی به سختی دوران جنگ تحمیلی
علی جبلعاملی قائم مقام گروه مالی کارآمد، در این نشست با اشاره به پایداری فعالان صنعتی در شرایط سخت اقتصادی و تحریمها، توضیح داد: درحال حاضر مدیران و فعالان صنعتی که در حوزه قطعه سازی به فعالیت میپردازند، چالشهایی همچون دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله را تجربه می کنند.
وی افزود: فعالان صنعتی کشور با تجارب خود در چالشهای مختلف، هم اکنون به نقطهای رسیدهاند که با وجود مشکلات روز افزون اقتصادی و سیاسی، استمرار در فعالیت خود را حفظ کرده و تولید را متوقف نکرده اند.
جبلعاملی با اشاره به نقش کلیدی صنعت قطعه سازی خاطرنشان کرد: قطعه سازان به عنوان ستون فقرات صنعت خودروسازی هستند که امیدواریم با برگزاری چنین جلساتی شاهد رشد این صنعت باشیم.
الزام به تامین مالی هوشمندانه صنعت خودرو از طریق بازار سرمایه
در نشست تخصصی تامین مالی در صنعت قطعه سازی، فعالان هر دو حوزه (گروه مالی کارآمد و صنعت خودروسازی) بر لزوم همگرایی و همکاری مستمر بین قطعه سازان، خودروسازان، بازار سرمایه و نهادهای مالی تاکید کردند.
استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای بازار سرمایه، توسعه ابزارهای نوین مالی و حمایت مستمر از زنجیره تامین از راهکارهای کلیدی برای گذر از بحران مالی و تحقق تولید پایدار در صنعت خودرو مطرح شد. همچنین تاکید شد که بدون تامین نقدینگی کافی، پایداری و توسعه تولید با مانع جدی مواجه خواهد بود.
با توجه به تجربه موفق کرمان موتور در بازار سرمایه، هشدار قطعه سازان درباره بحران نقدینگی و پیشنهاد گروه مالی کارآمد برای استفاده از ابزارهای نوین مالی، به نظر میرسد آینده صنعت خودرسازی و قطعه سازی در گرو تامین مالی پایدار و خروج از چرخه معیوب تامین مالی کنونی است.