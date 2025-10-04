سفر کاری رییس کل بانک مرکزی به اصفهان با همراهی مدیرعامل بانک تجارت
دکتر فرزین: انرژی خورشیدی از مهمترین اولویتهای رئیسجمهور است
طرحهای خورشیدی فوری تأمین مالی میشوند
محمدرضا فرزین، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر اهمیت توسعه انرژی خورشیدی در کشور اظهار کرد: انرژی خورشیدی از مهمترین اولویتهای رئیسجمهور است و تمام ظرفیت نظام بانکی پشت اجرای این پروژهها قرار دارد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در استان اصفهان، هر فرد یا مجموعهای که طرحی در حوزه انرژی خورشیدی داشته باشد، در صورتی که مقیاس آن کوچک باشد، تأمین مالی آن از طریق بانکهای داخلی استان پیگیری میشود و برای پروژههای بزرگ مقیاس، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق سپرده خاص انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: حمایت و تأمین مالی اولویتدار از طرحهای توسعه انرژی خورشیدی از طریق نظام بانکی نیز مهیا شده و امکان استفاده از فروش اوراق قرضه برای پروژهای بزرگ مهیاست.
دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت نیز در حاشیه این سفر با تعدادی از مدیران عامل مشتریان این بانک در استان اصفهان از جمله "گروه صنعتی انتخاب" دیدار و گفتوگو کرد و بر آمادگی بانک تجارت برای گسترش همکاری با این مجموعههای تولیدی کشور تاکید نمود.
گفتنی است؛ بانک تجارت اخیرا با امضای تفاهمنامهای با وزارت نیرو جذب سرمایههای خرد در پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر از طریق انتشار توکن انرژی را امکانپذیر کرد.