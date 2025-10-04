قاچاق چمدان مشابه تولید داخل؛ خیانتی آشکار به تولیدکنندگان داخلی
مدیرعامل شرکت "فیدار بسپار آوش" گفت: شرکت فیدار بسپار آوش با برند "ماژرو "در تولید چمدان و ورق ABS فعال است و توان تولید روزانه تا هزار سری چمدان را نیز دارد. اما مشکلاتی مانند تأخیر در تخصیص ارز، کمبود نیروی کار و ورود گسترده چمدانهای قاچاق به بازار، تولیدکنندگان داخلی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
جواد آرش، مدیرعامل شرکت "فیدار بسپار آوش" در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به تشریح وضعیت صنعت تولید چمدان و مواد اولیه آن پرداخت و گفت: در این شرکت با برند "ماژرو" در زمینه تولید چمدان و ورق ABS که ماده اولیه بدنه چمدان محسوب میشود در حال فعالیت هستیم.
وی افزود: شرکت "فیدار بسپار آوش" عضو اتحادیه تولیدکنندگان ورق ABS و اتحادیه تولیدکنندگان کیف و چمدان است. این شرکت با داشتن حدود ۴۵ تا ۵۰ نفر پرسنل در بخش تولید و اداری ظرفیت تولید قابل توجهی دارد و توان تولید روزانه تا هزار سری چمدان را دارد. در حال حاضر سالانه ۳۰ الی ۴۰ هزار عدد چمدان در مجموعه به تولید میرسد.
آرش ادامه داد: علاوه بر تولید چمدان، ورق ABS را به عنوان ماده اولیه به صنایع پایین دستی نیز عرضه میکنیم. مشتریان این ورق ها اغلب تولیدکنندگان چمدان هستند که با خرید این مواد اولیه محصولات خود را تولید میکنند. همچنین صادرات این محصولات به صورت غیرمستقیم انجام میشود یعنی مشتریانی که در شهرهای مرزی مستقر هستند این محصولات را تهیه کرده و به بازارهای خارجی صادر میکنند اما خود شرکت به صورت مستقیم صادرکننده نیست.
مدیرعامل شرکت فیدار بسپار آوش تاکید کرد: واردات یراق آلات چمدان بیشتر از کشور چین انجام میشود و کیفیت یراقهای تولید داخل هنوز به سطح استانداردهای جهانی نرسیده است. تولید ورق ABS و بدنه چمدان در مجموعه فیدار بسپار با استفاده از تکنولوژی روز انجام میشود و محصولات برندهای معتبر چمدان در دنیا نیز با همین دستگاهها تولید میشوند.
آرش در خصوص تولید داخلی چمدان تشریح کرد: مواد اولیه تولید چمدان در ایران میتواند تا ۹۰ درصد داخلی باشد اما در برخی موارد برای ارتقای کیفیت محصولات نیاز به مواد اولیه خارجی است. محصولات برند ماژرو قابل رقابت با نمونههای خارجی از نظر کیفیت هستند ولی از نظر قیمت تا حدودی توان رقابت ندارند.
مشکلات تخصیص ارز و تاثیر آن بر روند تولید
وی به چالشهای پیش روی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی ما تخصیص ارز است. ثبت سفارشها برای تامین مواد اولیه و دستگاهها حداقل پنج تا شش ماه طول میکشد و در حال حاضر نوبت تخصیص ارز شرکت حدود ۲۳۰ روز است که این موضوع روند تولید را بسیار کند کرده است.
مدیرعامل شرکت فیدار بسپار آوش به مشکلات مربوط به تامین انرژی برق اشاره کرد و گفت: همچنین این صنعت به دلیل پلیمری بودن مواد اولیه و مصرف بالای برق، وابستگی زیادی به برق پایدار دارد. در گذشته با وجود مواد پتروشیمی مناسب و برق کافی تولید مقرون به صرفه بود ولی اکنون با مشکلات انرژی ظرفیت تولید کاهش یافته است.
وی همچنین به مشکلات نیروی انسانی اشاره کرد گفت: اکثریت پرسنل مجموعه ایرانی هستند اما نیروی کار ایرانی به دلیل سختی کار کمتر جذب این صنعت میشود. درحال حاضر نیروی کار اتباع دارای مجوز نیز در شرکت مشغول به کار هستند. اما برخی از آنها بنا به دلایلی مجوز کار به آنها داده نمیشود.
رقابت نابرابر با چمدانهای قاچاق در بازار داخلی
آرش به دیگر مسائل مهم بازار و چالشهای تولید اشاره کرد و تصریح کرد: بخش قابلتوجهی از چمدانهای موجود در بازار ایران قاچاق هستند. این کالاها عمدتاً از مسیرهای مسافری، کولهبری و بازارهای غیررسمی وارد کشور میشوند و رقابت نابرابر زیادی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کردهاند.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد چمدانهای موجود در بازارهای تهران و حتی فروشگاههای بزرگ لوازم خانگی، خارجی هستند و حتی فروشندگان به جای معرفی کیفیت تولید داخل، بیشتر بر برند خارجی تاکید میکنند که این امر به ضرر تولید داخلی است. طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب ورود کالایی که مشابه آن در داخل تولید میشود قاچاق محسوب میشود اما در عمل این موضوع به طور جدی پیگیری نمیشود. این موضوع به تولیدکنندگان و فعالین این حوزه آسیب جدی وارد کرده است.
مدیرعامل شرکت فیدار بسپار آوش با بیان اینکه تولید چمدان در کشور ظرفیت و پتانسیل بالایی دارد تصریح کرد: اگر حمایتهای لازم انجام شود میتوان به روزترین تکنولوژیها را در خطوط تولید به کار گرفت و کیفیت محصول را ارتقا داد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاههای تولید چمدان مورد استفاده شرکت، ساخت چین است و بیش از ۲۰ سال است که در دنیا استفاده میشود و با بهروزرسانی میتوان کیفیت را به سطح جهانی رساند. اگر تخصیص به موقع ارز و تسهیل واردات دستگاههای پیشرفته صورت گیرد، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با برندهای خارجی را پیدا خواهند کرد و میتوانند حتی صادرات مستقیم نیز داشته باشند.
آرش به مشکلات ناشی از واردات بیرویه و فروش چمدان خارجی در بازار ایران اشاره کرد و گفت: این موضوع باعث شده برخی تولیدکنندگان داخلی به دلیل فشار رقابت ناپایدار، تولید را کاهش دهند یا از بازار خارج شوند. واردات چمدان عمدتاً از مبادی غیررسمی و مناطق آزاد وارد میشود و به شکل گسترده در بازارهای تهران و شهرهای مرزی به فروش میرسد.
به گفته وی برخی مناطق مانند مشهد، بانه، انزلی و سایر شهرهای مرزی، بازارهای مهمی برای چمدان وارداتی هستند که به صورت مسافری یا کولهبری وارد میشود.
آرش در پایان تاکید کرد: اگر حمایتهای لازم از جمله تسهیل فرآیندهای تخصیص ارز، مقابله جدی با قاچاق کالا و حمایتهای قانونی از تولیدکنندگان انجام شود، صنعت تولید چمدان و ورق ABS در کشور میتواند به نقطه اوج برسد و در بازارهای داخلی و خارجی موفق عمل کند..