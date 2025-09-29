خبرگزاری کار ایران
تلاقی بانکداری و ارتباطات در الکامپ؛

اخلاقی: بانک تجارت آماده توسعه همکاری با فینتک‌ها است

مدیرعامل بانک تجارت همزمان با برگزاری بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، با حضور در این نمایشگاه از غرفه‌های مختلف از جمله همراه اول، ایرانسل، هلدینگ تفتا و باجت بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، اخلاقی در جریان این بازدید با مدیران عامل اپراتورهای همراه اول و ایرانسل دیدار و بر توسعه همکاری‌های متقابل در حوزه‌های فناوری مالی و بانکداری دیجیتال تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کلیدی اپراتورهای ارتباطی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، همکاری بانک تجارت با این شرکت‌ها را برای ارائه خدمات نوین و جامع‌تر به مشتریان ضروری دانست.

مدیرعامل بانک تجارت در این دیدارها یادآور شد: پتانسیل بالایی برای همکاری‌های مشترک در زمینه خدمات فین‌تک، توسعه کیف پول‌های متصل به شبکه بانکی و استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی امن برای ارائه خدمات دیجیتال بانکی وجود دارد. همچنین این بانک آمادگی دارد تا با استفاده از نوآوری‌های اپراتورها، خدمات خود را در راستای بانکداری تعبیه‌شده(Embedded Banking) و ارائه تجربه‌ای یکپارچه به کاربران گسترش دهد.

نمایش دستاوردهای بانک تجارت در تفتا و باجت

اخلاقی همچنین از غرفه هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت (تفتا) و محصول کلیدی آن، یعنی باجت (شعبه دیجیتال بانک تجارت) بازدید کرد.

وی در این بازدید با بیان اینکه اپلیکیشن باجت بانک تجارت به‌عنوان پرچمدار بانکداری دیجیتال در خدمت مشتریان است به تشریح استراتژی بانک تجارت در تحول دیجیتال پرداخت و تأکید کرد: حضور قوی و فعال شرکت‌های زیرمجموعه بانک تجارت در الکامپ، نشان‌دهنده عزم جدی ما برای پاسخگویی با قدرت تمام به نیازهای جدید مشتریان در عصر دیجیتال است.

مدیرعامل «باجت» را یکی از محصولات محوری در تحقق بانکداری دیجیتال به معنای واقعی و ارائه مجموعه‌ای از خدمات نوین به مشتریان خرد دانست که نظیر آن در نظام بانکی کشور کمتر دیده شده است.

حمیدرضا شریفیان نایب‌رییس هیات‌مدیره، رضا بزرگ معاون مدیرعامل در امور بانکداری شرکتی و تجاری و محسن مختاری مدیر امور بانکداری شرکتی مدیرعامل را در این بازدیدها همراهی کردند.

این بازدیدها با هدف بررسی آخرین دستاوردها و راهکارهای نوین در حوزه فناوری و ارتقای سطح همکاری‌های فناورانه بانک تجارت با شرکت‌های پیشرو در این عرصه صورت گرفت.

