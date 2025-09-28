مدیرعامل بانک تجارت عنوان کرد:
بانک تجارت حامی شرکتهای دانشبنیان
مدیرعامل بانک تجارت در نشست مشترک با رییس هیاتعامل صندوق نوآوری و شکوفایی، بر توسعه همکاریهای فناورانه و تسهیل بهرهگیری شرکتهای دانشبنیان از محصولات نوین مالی این بانک تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابطعمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخلاقی فیض آثار در این جلسه با تاکید بر نقش کلیدی این بانک بهعنوان کارگزار رسمی صندوق نوآوری گفت: بانک تجارت با استفاده از محصولات مالی و اعتباری نوین، آمادگی کامل برای تامین مالی گسترده پروژههای دانشبنیان و بومیسازی فناوری شرکتهای دانشبنیان را دارد.
وی افزود: با اعلام عمومی اولویتهای فناورانه از سوی صندوق نوآوری، بانک تجارت با ایجاد دسترسی شفاف و عادلانه به منابع مالی، امکان بهرهمندی شرکتهای واجد شرایط را فراهم خواهد کرد. مشارکت 20 درصدی صندوق در تامین مالی این پروژهها نیز تضمینی برای بهینهسازی مدیریت ریسک و رشد پایدار است.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه اظهار داشت: علاوه بر تامین مالی مستقیم، بانک تجارت در تسهیل تامین مواد اولیه و توسعه زنجیره تامین شرکتهای دانشبنیان نیز نقش فعال و موثر ایفا خواهد کرد تا روند تولید محصولات بومیسازی شده بدون وقفه ادامه یابد و وابستگی به واردات تا حدود قابل توجهی کاهش یابد.
دکتر اصغر نورالهزاده رییس هیاتعامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در تشریح برنامههای این صندوق گفت: هدف ما تدوین شاخصهای عملکردی دقیق و اعطای پاداشهای فناوری است تا شرکتهای دانشبنیان را در مسیر رشد و توسعه پایدار ترغیب و حمایت کنیم و تمرکز اصلی صندوق بر پروژههایی است که محصولات آنها سهم قابل توجهی از واردات کشور را تشکیل میدهد.
وی افزود: تحقق این هدف بدون تامین مالی مناسب و همکاری مستمر با بانک تجارت ممکن نخواهد بود.
در پایان جلسه، طرفین بر ایجاد «صندوق مشترک سرمایهگذاری جسورانه» توافق کردند که در مراحل نهایی اجرایی شدن بوده و هدف آن تقویت سرمایهگذاریهای فناورانه با ریسکپذیری بالا است.