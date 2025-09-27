خبرگزاری کار ایران
اقدام بیمه ایران در راستای حمایت از تولید و اقتصاد ملی؛

تحویل چک هزار میلیارد ریالی خسارت آتش‌سوزی به منطقه آزاد انزلی

نخستین چک علی‌الحساب خسارت آتش‌سوزی مجتمع تجاری ونوس به ارزش یک‌هزار میلیارد ریال با حضور مصطفی طاعتی‌مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و هاشم دقیقی سرپرست شعبه گیلان شرکت سهامی بیمه ایران به خسارت دیده تحویل داده شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران که پیش‌تر برای بازدید میدانی از محل حادثه به انزلی رفته بود؛ قول مساعد برای همکاری در پرداخت خسارت این مجموعه را داد و به وعده خود عمل کرد.

علی جباری با بیان اینکه حمایت از تولید و اقتصاد ملی هدف اصلی بیمه ایران است گفت: هدف ما بازگرداندن سریع کسب‌وکارِ آسیب‌دیده به چرخه اقتصادی منطقه است و این پرداخت، نشان‌دهنده رویکرد مسئولانه بیمه ایران در قبال بیمه‌گزاران است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز با قدردانی از سرعت عمل بیمه ایران در این خصوص اظهار داشت: حمایت به‌موقع این شرکت دولتی، ضمن کاهش فشار مالی بر صاحبان واحدهای تجاری به رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

به گفته طاعتی مقدم، مجتمع تجاری ونوس یکی از قطب‌های اصلی عرضه کالا و خدمات در شمال کشور است و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر به این مرکز وابسته است.

گفتنی است؛ آتش‌سوزی گسترده مجتمع ونوس ۳۱ تیر سال جاری رخ داد؛ حادثه‌ای که به تخریب بخشی از سازه و آسیب جدی به ده‌ها واحد صنفی انجامید و تیم‌های آتش‌نشانی و امداد و نجات منطقه آزاد انزلی با همکاری یگان‌های استان گیلان، حریق را مهار کردند.

شرکت سهامی بیمه ایران نیز در این راستا با ارزیابی کارشناسان خود و در چارچوب بیمه‌نامه‌های صادره در کنار این مجموعه ایستاد.

 

