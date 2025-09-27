خبرگزاری کار ایران
ادامه پیشتازی بانک ملی ایران در حمایت از تشکیل خانواده / پرداخت بیش از ۵۵ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ازدواج در نیمه اول سال ۱۴۰۴

بانک ملی ایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و اجرای سیاست‌های کلان کشور در حوزه جمعیت، موفق شد طی شش ماه نخست سال جاری، رکوردی تازه در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ثبت برساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه، این بانک با پرداخت تسهیلات ازدواج به ۵۵ هزار و ۱۴۰ زوج جوان به ارزش بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال گامی مؤثر در رفع موانع مالی ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده در کشور برداشت.

این دستاورد نشان‌دهنده تعهد و رویکرد راهبردی بانک ملی ایران در حمایت از سیاست‌های دولت به‌ویژه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. رشد قابل توجه پرداخت وام ازدواج نسبت به دوره‌های مشابه گذشته، گواه عزم جدی بانک در پشتیبانی از جوانان و ایفای نقش فعال در تحقق اهداف ملی است.

بانک ملی ایران با برخورداری از شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و توان عملیاتی، همواره به‌عنوان پیشتاز نظام بانکی در حمایت از طرح‌های اجتماعی شناخته می‌شود. پرداخت این حجم از تسهیلات ازدواج در نیمه نخست سال، علاوه بر کاهش فشار مالی بر زوج‌های جوان، بستر لازم برای شروع زندگی مشترک با آرامش و اطمینان بیشتر را برای آنان فراهم کرده است.

