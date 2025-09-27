این دستاورد نشان‌دهنده تعهد و رویکرد راهبردی بانک ملی ایران در حمایت از سیاست‌های دولت به‌ویژه اجرای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» است. رشد قابل توجه پرداخت وام ازدواج نسبت به دوره‌های مشابه گذشته، گواه عزم جدی بانک در پشتیبانی از جوانان و ایفای نقش فعال در تحقق اهداف ملی است.

بانک ملی ایران با برخورداری از شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و توان عملیاتی، همواره به‌عنوان پیشتاز نظام بانکی در حمایت از طرح‌های اجتماعی شناخته می‌شود. پرداخت این حجم از تسهیلات ازدواج در نیمه نخست سال، علاوه بر کاهش فشار مالی بر زوج‌های جوان، بستر لازم برای شروع زندگی مشترک با آرامش و اطمینان بیشتر را برای آنان فراهم کرده است.